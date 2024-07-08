Кабинет министров Узбекистана постановлением от 3 июля изменил сроки внедрения экологических стикеров для автомототранспорта всех категорий.

Изначально выдачу экостикеров планировалось начать с 1 июня 2024, но Кабмин отсрочил этот процесс на 1 марта 2025 года.

Теперь до 1 января 2025 года поручено разработать динамическую электронную экологическую карту атмосферного воздуха Узбекистана, аккумулирующую информацию из всех экологических зон в режиме реального времени.

На территориях экологических зон (красные, жёлтые и зелёные) и на их границах должна быть предусмотрена установка знаков, обеспечивающих удобное информирование населения. Информация также должна публиковаться на онлайн-платформах.

Подробнее об планируемых экостикерах для авто можете прочитать в наших материалах (1, 2).