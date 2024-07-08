Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава парламента Китая Чжао Лэцзи на встрече в Ташкенте обсудили поддержку КНР программы реформ, сотрудничество между странами в сфере образования и другие вопросы.

Экономика

В Комитете по конкуренции заявили, что из-за несоблюдения нормативных документов при формировании цен на продукцию Maxam-Chirchiq цены на минеральные удобрения повысились на 10−15%.

Компания Yandex Uzbekistan заявила о планах открыть офис в Ташкенте осенью. Это позволит расширить штат, ускорить запуск новых сервисов и расширить действующие.

Общество

Водители, сбившие 8-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Навои, заключены под стражу. Они не были знакомы и ехали наперегонки. Первый за год 12 раз превысил скорость. В СБДД сообщили, что с начала года два раза давали заявку на установку светофора, но на это не выделили средств.

Женщину, ехавшую в Ангрене на скорости 157 км/ч, оштрафовали на 3,4 млн сумов. Она заявила, что «не знала, что на такой скорости нельзя ездить». До этого на замечания в Instagram о том, что на дорогах гибнут дети, она ответила, что их судьба предопределяется до рождения.

Со вторника по Узбекистану ожидается усиление жары, воздух прогреется до +35…+39 градусов. Местами возможно усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков вместе с другими руководителями посетил махаллю «Собиробод» Юнусабада, где ознакомился с её развитием. Он посетил школу, пункт сбора мусора, продуктовый рынок, медпункт и магазин, где выразил недовольство испорченными продуктами и нарушением противопожарных норм.

В Навои несколько парней в возрасте 18−23 лет вступили в половую связь с девушкой младше 16 лет, пишет Kun.uz. Пятеро из них приговорены к срокам от 3,5 до 5 лет лишения свободы. Среди подозреваемых числится следователь ОВД.

С 1 сентября водители смогут подавать жалобу на штраф за нарушение ПДД через Единый портал интерактивных госуслуг.

Правительство Узбекистана изменило сроки внедрения экологических стикеров для автомобилей. Их выдачу планировалось начать с 1 июня 2024, но начало процесса отсрочили на 1 марта 2025 года.

В Андижане водитель Cobalt сбил 10-летнюю девочку, переходившую нерегулируемый пешеходный переход. Она получила травмы и была госпитализирована.

Спорт

Международный ночной забег Bukhara Night Race состоится в Бухаре 24 августа. В прошлом году в нём участвовало более 1600 спортсменов из 20 стран. В этом году ожидается вдвое больше участников.

Мир

Как минимум 20 человек погибли, более 65 пострадали в результате масштабного ракетного удара России по городам Украины. В Киеве серьёзно пострадала крупнейшая детская больница страны — «Охматдет».

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции, получив 182 места. Крайне правые, победившие в первом туре, стали третьими.

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