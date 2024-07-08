Международный ночной забег Bukhara Night Race состоится в третий раз в Бухаре 24 августа. Соревнование в рамках серии благотворительных забегов Samarkand Marathon организуется Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

Забег по освещённой трассе стартует с заходом солнца. Маршруты проходят в исторической части города. Для регистрации доступны дистанции 5 и 10 км, северная (скандинавская) ходьба на 2 км, а также детские забеги на 300 и 600 м.

Забеги пополнит плоггинг — бег со сбором мусора, ставший традиционным, начиная с забега Zaamin Ultra 2024.

В прошлом году в Bukhara Night Race приняли участие более 1600 спортсменов из 20 стран. На этот раз количество участников, как ожидается, увеличится почти вдвое.

В рамках культурной программы мероприятия запланирован концерт с участием зарубежного диджея.