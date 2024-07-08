Череду страшных видео о наезде на дорогах на детей (в одном из них девочку сбили на скорости 140 км/ч) на прошлой неделе пополнила запись, на которой женщина едет по городу Ангрену на машине Equinox на скорости 156 км/ч.
Kun.uz, обративший внимание на видео в аккаунде Мадины Шамсутдиновой в Instagram, сообщил, что среди её роликов есть те, на которых она за рулём пользуется телефоном.
На замечания в комментариях под видео о том, что «из-за таких, как она, на дорогах каждый день гибнут 4−5 детей», она ответила: «Судьба этих деток была предопределена ещё когда они находились в утробе матери». Вскоре она удалила видео.
ГУВД Ташкентской области в воскресенье сообщило, что женщину пригласили в УБДД и «приняли соответствующие меры». Какие это меры, не уточняется.
На опубликованном ГУВД видео женщина говорит, что видео было сделано около месяца назад. Она ехала на машине, взятой в прокат.
«Но я не знала, что на такой скорости нельзя ездить, что на такой дороге надо ездить не выше 70 км/ч», — сообщает она. Далее она говорит, что сожалеет, что согласна на законные меры в её отношении и что подобное больше не повторится.
- На прошлой неделе в Хатырчинском районе Навоийской области кроссовер BYD на скорости 140 км/ч наехал на учащуюся 2-го класса. Она скончалась на месте.
- В Самаркандском районе водитель Nexia сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, которую расширили перед саммитом ШОС в 2022 году. Мальчик ходил с братьями в магазин, расположенный через дорогу от его дома. Он скончался в больнице.