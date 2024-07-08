Череду страшных видео о наезде на дорогах на детей (в одном из них девочку сбили на скорости 140 км/ч) на прошлой неделе пополнила запись, на которой женщина едет по городу Ангрену на машине Equinox на скорости 156 км/ч.

Kun.uz, обративший внимание на видео в аккаунде Мадины Шамсутдиновой в Instagram, сообщил, что среди её роликов есть те, на которых она за рулём пользуется телефоном.

На замечания в комментариях под видео о том, что «из-за таких, как она, на дорогах каждый день гибнут 4−5 детей», она ответила: «Судьба этих деток была предопределена ещё когда они находились в утробе матери». Вскоре она удалила видео.

Фото: Kun.uz.



ГУВД Ташкентской области в воскресенье сообщило, что женщину пригласили в УБДД и «приняли соответствующие меры». Какие это меры, не уточняется.

На опубликованном ГУВД видео женщина говорит, что видео было сделано около месяца назад. Она ехала на машине, взятой в прокат.

«Но я не знала, что на такой скорости нельзя ездить, что на такой дороге надо ездить не выше 70 км/ч», — сообщает она. Далее она говорит, что сожалеет, что согласна на законные меры в её отношении и что подобное больше не повторится.