Ещё одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе произошло 8 июля в Андижане.

По данным УБДД УВД Андижанской области, авария произошла на центральной улице Узбекистан. Водитель Cobalt (1999 года рождения) сбил переходившую улицу девочку 2014 года рождения.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Начато предварительное следствие.

На прошлой неделе сообщалось о двух случаях гибели детей от наезда автомобилей. В Самарканде Nexia сбила 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, которую расширили перед саммитом ШОС 2022 года. В Навои два автомобиля BYD Song Plus на скорости более 140 км/ч сбили ученицу 2-го класса, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из водителей в течение года получил 12 штрафов за превышение скорости.

Недавно в Сенате говорилось, что за первые пять месяцев года в результате ДТП погибли 65 и травмы получили 294 школьника. В 2023 году на дорогах погибли 263 ребёнка и ранены были 1568. 57% аварий вызваны недостатками инфраструктуры.