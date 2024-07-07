Нидерланды — Турция — 2:1

Тренеры в любом виде спорта откровенно не любят журналистский штамп «победа на классе», утверждая, что никакая победа не даётся легко. Тем более та, что куётся на решающих стадиях турнира, когда у команды накопилась физическая и психологическая усталость. Воздавая должное турецкой сборной, заметим: сборная Нидерландов прошла в полуфинал Евро именно так — «на классе».

Сборная Турции, как все и ожидали, сумела-таки устроить хорошую засаду на пути «оранжевых», но так и не сумела сбить команду Роланда Кумана с самого этого пути.

Тренер турков Винченцо Монтелла не стал подстраиваться под противника и применил модель, которая основывалась на сочетании быстрых контратак и регулярном высоком прессинге. Игроки сборной Турции способны не только выкатывать глаза в злобных гримасах, но и видеть этими глазами поле. Потому что не щадят в борьбе не только соперника, но и себя.

Краеугольным камнем в такой схема стали стандарты: защитник Акайдын перевисел всех в воздухе, включая голкипера Барта Вербрюггена, и мощно пробил головой: 0:1.

У голландцев момент Депая в самом начале матча долгое время оставался единственным их достижением. Попытки создания напряжения в штрафной турков тривиальными набросами мяча в центральную зону по эффективности не превосходили попыток вычерпать Средиземное море пивным бокалами.

По-хорошему именно в этот момент сборной Турции взять игру в свои руки, сбить темп, за счёт контроля мяча потянуть время и успокоить разгорячённых соперников. Да только играть в закрытый футбол потомки янычар не умеют.

Скорее то была «усталость металла», позволившего сопернику исключительно на мастерстве своих футболистов добежать до победы: Депай хитро разыграл угловой и после обратного паса от партнёра навесил, и де Врей головой сравнял счёт. А затем наступило время Гакпо: нападающий «Ливерпуля» опередил Мюлдюра и соорудил на пару с турецким защитником победный гол.

Следует признать, что в футболе бывают моменты, когда игра оборачивается к нам совершенно не очевидной стороной, а спортивные боги к справедливости относятся весьма своеобразно. Но как изменить такой ход вещей, чтобы и опытным голландцам, и достойнейшим туркам было хорошо, — совершенно непонятно. Команда Нидерландов попытается «взять футбольного бога за бороду» 11 июля в полуфинале с Англией.

Статистика матча

Берлин. «Олимпиаштадион»

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Голы: де Врей (70), Мюльдюр (76, автогол) — Акайдин (35)

Нидерланды — Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 73), Схаутен, Рейндерс (Верман, 73), Симонс (Зиркзе, 87), Бергвейн (Вегорст, 46), Гакпо, Депай (Фримпонг, 87).

Турция — Гюнок, Мюльдюр (Челик, 82), Айхан (Кылычсой, 89), Бардакджи, Акайдин (Тосун, 82), Гюлер, Кадыоглу, Чалханоглу, Озджан (Йокушлу, 77), Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу, 77).

Предупреждения: Симонс, Аке, ван Дейк, Вегорст — Тосун, Монтелла.

Удаление: Йылдырым (90+6).