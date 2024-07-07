Англия — Швейцария 1:1 (5:3 по пенальти)

Наконец-то. Свершилось. Читать по складам на распев God Save the King: cборная Англии выиграла серию пенальти на крупном турнире. Нынешнее поколение «львов» закрыло долгий гештальт, вернув своим болельщиков изначальный смысл затёртого трюизма: два раза в одну воронку снаряд не падает.

Чем меньше времени оставалось в матче Англия — Швейцария до серии 11-метровых ударов, тем отчётливее на лицах английских фанов вырисовывалась тревога и боль. Болельщики — они не кручкотворы-статистики, но помнят, что серия пенальти — это рок для их сборной. На их счастье, на этот раз все сложилось иначе. Гримаса судьбы в том, что переписала чёрные страницы истории команда, которую на родине не критикуют только абсолютно далёкие от футбола люди, а таковых в Англии нет от слова «совсем».

Об игре сборной Англии на этом чемпионате сказано уже столько нелицеприятного, что в попытках найти какое-то светлое пятно пытаешься уйти в далёкие от футбола сферы. Но и там тебя настигнет английский след. К примеру, британский таблоид The Sun со слов известного кардиолога Дагмора считает, что просмотр унылых матчей с участием «львов» плохо влияет на сердце, в сочетании с алкоголем вызывает депрессию и может даже стать причиной смерти.

Гарет Саутгейт — любимая мишень для критики журналистов и болельщиков на Евро в Германии, и на каждый матч его команды смотрят с точки зрения того, смог ли английский тренер придумать что-нибудь новое. После матча в 1/8 финала со словаками, несмотря на победу, Саутгейта вновь обвинили в отсутствие тренерской мысли. Где именно в той игре наставник англичан увидел преображение своих игроков, науке осталось неизвестно.

Image caption Фото: England / X

Наверняка, мысли в голове Саутгейта были во всех матчах турнира, просто, возможно, забредали не туда, куда нужно и не доходили до футболистов. Но в сегодняшней игре со сборной Швейцарии англичане были намного активнее предыдущих себя: Сака и Триппьер были полностью отправлены на фланги, Майну и Райс старались в центре поля. Получилось довольно симпатично, местами даже эффективно и помогло пресекать швейцарские контратаки.

Может быть, Саутгейт послушал совета шестилетнего Луи, младшего сына принца Уильяма Уэльского, посоветовавшего игрокам сборной «есть в два раза больше обычного» для достижения побед. Впрочем, игровой рацион англичан в матче с командой Швейцарии был по-прежнему довольно вегетарианским: розыгрыш углового через свою штрафную и вратаря Пикфорда уже становится новым мемом в соцсетях.

В такой игре хронология матча разделяется обычно не на две равные половины, а в том самом месте, где в дело вступает либо случай, либо припрятанный на эндшпиль джокер. Для швейцарцев таковым стал форвард Эмболо, напугавший английских защитников тяжёлым дыханием за спиной и протолкнувшим мяч мимо Пикфорда. Ответ пришёл почти сразу же — биллиардный удар Сака из-за штрафной стал неожиданностью для швейцарского кипера Зоммера.

Куда более удивительные метаморфозы случились со сборной Швейцарии. Наставник команды Мурат Якин безусловно любит играть в атакующий футбол, но, по всей видимости, сказалась высоко поднятая турнирная планка: Швейцария в четвертьфинале вступила на путь больших медальных соблазнов и была-таки совращена прагматизмом топ-сборных. Растворился на поле Варгас, неплохо начал Ндойе, но потом поблек. Хавбеки Эбишер, Фройлер, Джака участвовали в наступлении весьма осторожно.

Нет, швейцарцы играли аккуратно и уверенно. Нет ничего плохого в следовании схемам, особенно если эти схемы идеально подогнаны под игроков. Но «играть» не всегда корень слова «выигрывать». Швейцарцы, конечно же, запомнятся на этом Евро как пример прекрасно подготовленной команды. Команды, в которой коллективная сила больше сложенной вместе индивидуальной силы каждой из её футболистов. Жаль, что в этот раз все решила именно одна индивидуальная ошибка. Лишь поэтому не швейцарцы, а сборная Англии ждёт 10 июля в полуфинале победителя пары Нидерланды — Турция.

Статистика матча

Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена».

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Голы: Сака (85) — Эмболо (75)

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Эзе, 78), Майну (Шоу, 78), Райс, Беллингем, Фоден (Александер-Арнольд,114), Сака, Кейн (Тони, 109) .

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер (Амдуни, 118), Фройлер (Сьерро,118), Джака, Ридер (Цубер, 64), Варгас (Видмер, 64), Эмболо (Шакири, 108), Ндой (Закария, 97).

Предупреждения: Кейн — Шер, Видмер

Пенальти: Палмер (1:0), Аканджи (1:0, сэйв вратаря), Беллингем (2:0), Шер (2:1), Сака (3:1), Шакири (3:2),Тони (4:2), Амдуни (4:3), Александер-Арнольд (5:3).



