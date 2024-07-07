Президент Узбекистана принял участие в ряде саммитов за рубежом.

На саммите ШОС в Астане (там к организации присоединилась Беларусь) он предложил принять Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнёрства, разработать соглашение по упрощению торговли, а также возобновить работу контактной группы «ШОС — Афганистан».

На встрече формата «ШОС плюс» с участием главы ООН Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости «перезагрузить» торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС и усилить климатическое сотрудничество.

На неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане президент акцентировал внимание на развитии торговли и транспортных путей, альтернативной энергетики и борьбе с изменением климата.

«Узбекистан не должен застрять в переходе к рыночной экономике». Марко Мантованелли, завершивший миссию главы представительства Всемирного банка в Узбекистане, поделился с «Газетой.uz» мыслями о том, какие реформы наиболее важны для страны, о важности приватизации и о том, как избежать частных монополий (видео).

Дороги Узбекистана продолжают уносить жизни. Сразу несколько резонансных случаев на уходящей неделе вновь всколыхнули общественность. Вновь зазвучали призывы к реформе сферы безопасности дорожного движения, пересмотру системы наказания и политической ответственности руководителей. Официальные лица вновь не делали заявлений. Последние вопиющие случаи:

В Хатырчинском районе Навоийской области кроссовер BYD на скорости 140 км/ч наехал на учащуюся 2-го класса.

В Самаркандском районе водитель Nexia сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, которую расширили перед саммитом ШОС в 2022 году.

В Ангрене женщина ехала на машине на скорости 157 км/ч. Она сама выложила видео в Instagram. На комментарии о том, что на дорогах гибнет много детей, она заявила, что судьба этих детей предопределена ещё в утробе матери.

В Ташкенте 16-летний мальчик за рулём Malibu проехал на «красный» и сбил мужчину. В машине было четыре школьника.

«Они обращались с нами по-зверски, избивали 7−10 минут и убили моего брата». «Газета.uz» пообщалась с братом мужчины, которого, по его словам, избили до смерти в здании ОВД Бекабада. Он рассказал, что другой его брат также был несправедливо осуждён на 7 лет. Родные три года добиваются «справедливости, о которой говорит президент» (видео).

Комитет по конкуренции изучит случаи завышения показателей потреблённой электроэнергии. В интернете публикуются жалобы на то, что счётчики завышают показания или делают неверные начисления. Комитет по конкуренции создал рабочую группу для изучения таких проблем.

Для депутатов и сенаторов Узбекистана вводятся новые требования и наказания. Поправки в законы подписал президент. Теперь их могут лишить полномочий при прогуле заседаний более 29 дней в год, получении ВНЖ или гражданства другого государства и в других случаях. У них также могут удержать зарплату при нарушении правил этики. Этими же поправками увеличен ежегодный объём выделяемых государственных средств для финансирования уставной деятельности политических партий и запрещено создание и осуществление деятельности в Узбекистане политических партий зарубежных государств и их подразделений.

Депутат Дониёр Ганиев на обсуждении законопроекта о противодействии шуму предложил увеличить период ночного времени и обозначить его с 22:00 до 7:00 вместо 23:00—6:00 . Он также призвал выделить строительные шумы как отдельное правонарушение.

«Это ограничивает доступ к справедливости». Адвокат Даврон Ахмедов указал на неравенство возможностей следователей и защиты, из-за чего адвокаты не успевают изучить следственные документы и подготовить свои доказательства, а госорганы игнорируют запросы, ссылаясь на тайну. Вопрос освещения заседаний в СМИ также до конца не урегулирован.

В Ташкенте до конца года должны внедрить электронные рецепты для лекарств. Об этом заявил глава Минздрава. Благодаря этому появится конкурентная среда, будут предотвращены случаи назначения врачами «многих ненужных лекарств» и продажа контрабандной продукции, сказал он.

Как Шахноза Наврузова, открывшая библиотеку в Алатском районе, стала примером для всей страны. Она оставила благополучную жизнь в Турции, чтобы исполнить мечту детства — открыть библиотеку в родном районе в Бухарской области. Вдохновившись её инициативой, 15 коммерческих банков Узбекистана начали кампанию по созданию библиотек в столице.

Наказание не лечит. Как центр Hayot помогает людям с наркотической и алкогольной зависимостями. Корреспондент «Газеты.uz» посетил терапевтическую встречу группы зависимых и узнал, почему их нужно поддерживать и как работает программа реабилитации.