Клубничное мороженое





Вкусное и ароматное мороженое с клубникой — простой рецепт без вредных добавок.

Бананово-ягодное мороженое





От такого десерта будут в восторге не только дети, но и взрослые!

Мороженое из дыни





Вкуснейший, освежающий десерт из дыни.

Мороженое из одного ингредиента





Это мороженое готовится без добавления сахара и всего из одного ингредиента.

Сэндвич-мороженое с печеньем





Простейший вариант приготовления мороженого в домашних условиях — сливочное лакомство с печеньем.

Ягодное мороженое





Очень простое в приготовлении мороженое кремовой консистенции.

Шоколадное мороженое





Насыщенный шоколадный вкус бархатистого мороженого.

Персиковое мороженое





Необычное персиковое мороженое, приготовленное без молока, сливок и яиц.

Домашнее мороженое





Мягкое и нежное домашнее мороженое. Можно украсить ягодами или фруктами по желанию.