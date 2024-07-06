Клубничное мороженое

еда, зира

Вкусное и ароматное мороженое с клубникой — простой рецепт без вредных добавок.

Бананово-ягодное мороженое

еда, зира

От такого десерта будут в восторге не только дети, но и взрослые!

Мороженое из дыни

еда, зира

Вкуснейший, освежающий десерт из дыни.

Мороженое из одного ингредиента

еда, зира

Это мороженое готовится без добавления сахара и всего из одного ингредиента.

Сэндвич-мороженое с печеньем

еда, зира

Простейший вариант приготовления мороженого в домашних условиях — сливочное лакомство с печеньем.

Ягодное мороженое

еда, зира

Очень простое в приготовлении мороженое кремовой консистенции.

Шоколадное мороженое

еда, зира

Насыщенный шоколадный вкус бархатистого мороженого.

Персиковое мороженое

еда, зира

Необычное персиковое мороженое, приготовленное без молока, сливок и яиц.

Домашнее мороженое

еда, зира

Мягкое и нежное домашнее мороженое. Можно украсить ягодами или фруктами по желанию.