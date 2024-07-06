Развитие торговли и транспортных путей, альтернативной энергетики и совместная борьба с изменением климата — эти направления президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал приоритетными в рамках Организации тюркских государств. 6 июля он выступил на неформальном саммите ОТГ, который прошёл в городе Шуше в Азербайджане под девизом «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата».

«Нынешний саммит проходит в условиях нарастающих глобальных угроз и вызовов, все более усиливающегося кризиса взаимного доверия, — отметил Шавкат Мирзиёев. — В такой сложной обстановке само время требует поднять на качественно новый уровень развитие наших связей, берущих силу в нашем историческом духовном братстве, и выработать общие подходы».

Развитие торговли и транспортных путей

Между странами ОТГ устойчиво растут объёмы торговли. По итогам прошлого года взаимный товарооборот Узбекистана со странами организации увеличился на 27%. Высокие темпы роста наблюдаются и в этом году, сказал президент.

«Сегодня наши страны решительно нацелены на выход к основным мировым рынкам и возрождение Великого шёлкового пути в новых исторических условиях», — заявил он.

Президент предложил создать в рамках организации Совет железнодорожных администраций с дирекцией в Ташкенте и разработать комплексные меры по наиболее эффективному использованию возможностей международных коридоров, полной цифровизации автоперевозок и созданию «зелёных» коридоров.

На прошлой неделе в Ташкенте был создан Альянс логистических центров и грузоотправителей тюркских государств.

Совместная борьба с изменениями климата

Организация тюркских государств «охватывает регион, которому нанесён наибольший ущерб от изменения климата», продолжил Шавкат Мирзиёев.

Он предложил создать Тюркский экологический совет на уровне министров для системного решения существующих проблем. Штаб-квартиру этой структуры предлагается открыть в Нукусе — «крупном городе Приаралья, региона, больше всех пострадавшего от экологического бедствия».

«Сегодня голос тюркского мира всё громче звучит в сфере международного климатического сотрудничества», — отметил глава государства, пожелав успешного проведения в ноябре в Баку 29-го Климатического саммита (COP-29) Организации Объединённых Наций.

Альтернативная энергетика

Узбекистан поставил цель до 2030 года кардинально увеличить мощности возобновляемой энергетики и довести её долю в энергетическом балансе до 40%, сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Совместно с нашими партнёрами запускаем новые ветряные и солнечные электростанции мощностью 2 гигаватта в год… Мы также приступаем совместно с Казахстаном к работе по строительству гидроэлектростанций в соседнем Кыргызстане», — сказал он.

«Думаю, настало время принять Концепцию „Тюркское движение к „зелёной“ энергетике“ в целях расширения сотрудничества в этой сфере», — предложил президент.





Другие инициативы

Отметив высокий человеческий капитал, которым издревле обладали тюркские народы, Шавкат Мирзиёев призвал усилить сотрудничество в создании современной «экономики знаний», в сферах цифровых технологий для развития креативной экономики, блокчейна и облачных технологий, квантового вычисления, робототехники, подготовки кадров «четвёртой промышленности».

Он предложил создать Научно-исследовательский центр развития человеческого капитала Организации тюркских государств и разместить его в Узбекистане.

Узбекистан призывает к немедленному прекращению насильственных действий и безотлагательному началу мирного процесса в секторе Газа, продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Последствия кровопролитной войны в секторе Газа, которая длится уже девять месяцев, повергают нас в глубокую скорбь. Ничем нельзя оправдать столкновения, которые привели к гибели около 40 тысяч жителей, особенно женщин и детей», — сказал он.

«Основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является создание независимого и свободного государства Палестина», — подчеркнул президент.

Важным вопросом он назвал выработку государствами-членами ОТГ «общих и единых подходов по Афганистану» в новых реалиях в мире.

«К большому сожалению, из-за ужесточения войн и конфликтов в других регионах мира ситуация в соседнем Афганистане, где проживают миллионы представителей тюркских народов, вышла из поля зрения международной общественности», — сказал президент. Он подчеркнул, что Узбекистан продолжит оказывать необходимую помощь афганскому народу.

«Убеждены, что возвращение замороженных за рубежом финансовых активов Афганистана будет служить смягчению социальной ситуации в стране», — заявил он.





По итогам саммита была принята Карабахская декларация, а также ряд договорённостей по приоритетным направлениям взаимодействия стран-членов организации.