Испания — Германия 2:1

Громкая афиша первого матча четвертьфиналов в Штутгарте манила болельщиков и зрителей самым увлекательным зрелищем на чемпионате на сегодняшний день. Самые титулованные в Европе сборные Испании и Германии (по три победы на Евро) сошлись в очной схватке. Многочисленные эпитеты в прессе — «досрочный финал», «европейская классика», «битва равных» схватывали происходящее на поле сугубо формально.

Матч на «Мерседес-Бенц-Арена» не получился особенно броским и эффектным, но оставил ощущение противостояния на весьма значительном уровне. Германия и Испания — самые результативные команды Евро после четырёх сыгранных матчей. Футболисты, призванные под знамёна своих сборных, играют такие матчи ногами, головой и эмоциями.

С появлением в германской сборной со старта рассудительного Джана могло показаться, что наставник «бндесманшафт» Юлиан Нагельсманн изначально пытался выиграть в Штутгарте умом. Но подобная стартовая наивность улетучилось, как только сначала Кросс, а потом Гюндоган пошли в стыки с многострадальным Педри, вынужденным закончить игру уже на седьмой минуте матча.

Появившемуся ему на смену Ольмо немцы тоже не стали устилать красную дорожку к своей штрафной. Испанцы в ответ решили потрясти с помощью фолов немецкие фланги, переведя пару раз в партер Киммиха и регулярно хватая за футболку бойкого Мусиалу.

Борцовская терминология в первом тайме больше подходила для происходящего в матче: обычно суровый английский рефери Тейлор на удивление не стал усердно семафорить перед игроками жёлтыми карточкам, а то и вовсе секвестировать число игроков на поле.

Англичанин исправился уже во второй половине игры, но зажечь красный свет все-таки долго не решался. Англичанин исправился уже во второй половине игры, но зажечь красный свет все-таки не решился. По первому тайму казалось, что выход из нулевого тупика найдёт скорее сборная Испании, чем германская команда, — и так оно и вышло. Подзарядивший в перерыве свои батарейки Ямаль в самом начале второго тайма оторвался от преследователей получил передачу у правого угла штрафной и покатил вдоль линии в центр Ольмо — 1:0.

Вот тут-то и выяснилось, кто во что играть горазд. Наставник «фурии роха» Луис де ля Фуэнте попытался перенастроить схему команды, выпустив для удержания победы разрушителей Мерино и Ойярсабаля. Но немцы ещё в групповом матче со швейцарцами показали, что могут додавливать соперников в стиле «стенобитно-навесных» 80-х.

Фото: German Football / X



Сначала Фюллькруг, прозванный «щель» за бреши в зубах, не смог найти прореху в обороне испанцев, пробив в миллиметрах от штанги, затем Хаврецу не хватило столько же, чтобы перебросить испанского кипер Симона. В таких случаях фортуна, как и земные женщины, предпочитает молодых: на исходе основного времени Виртц получил скидку от Киммиха и от левой стойки вогнал мяч в ворота — 1:1.

В нашем же случае любопытство удваивается тем, что удача в этот раз улыбнулась и опытному человеку: Мерино в списке потенциальных испанцев, которые должны были забить гол под занавес экстра-таймов, наверняка был бы последним — 2:1. Но в этом и состоит удовольствие наблюдения за сегодняшней сборной Испании.

А Тейлор все-таки свою красную достал, — подпортив праздник Карвахалю (а также Морате и Ле Норману — из-за перебора жёлтых) и добавив забот тренеру «фурии роха» в построении защиты в полуфинале 10 июля с победителем пары Португалия — Франция.

Статистика матча

Штутгарт, «Мерседес-Бенц-Арена».

Судья: Энтони Тейлор (Англия)

Голы: Ольмо (51), Мерино (119) — Вирц (89)

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман (Фернандес, 46), Кукурелья, Лапорт, Руис (Хоселу, 102), Родри, Педри (Ольмо, 7), Ямаль (Торрес,63), Мората (Оярсабаль, 80), Уильямс (Мерино, 80).

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум (Миттельштедт, 57), Та (Мюллер, 80), Киммих, Хаверц (Антон, 91), Кроос, Мусиала, Зане (Вирц, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 57), Джан (Андрих, 46).

Предупреждения: Ле Норман, Симон, Родри, Торрес, Мората — Рюдигер, Раум, Андрих, Кроос, Миттельштедт, Шлоттербек, Вирц, Ундав

Удаление: Карвахаль (120+6)