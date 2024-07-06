Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов

Глава государства в своём послании выразил уверенность, что «многоплановое и долгосрочное партнёрство между нашими странами выйдет на более высокий уровень по всем приоритетным направлениям».

«Мы заинтересованы в дальнейшем последовательном и эффективном расширении сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах с вашим государством, обладающим большим потенциалом и возможностями, динамично развивающимся в последние годы», — говорится в послании.

Масуд Пезешкиан, которого некоторые наблюдатели называют реформистом, победил во втором туре президентских выборов Ирана, набрав 53,3%. Его соперник — консерватор Саид Джалили — получил 44,3%. Второй тур выборов пришлось проводить после того, как ни один из кандидатов не получил большинства голосов в первом туре 28 июня.

Выборы были назначены после того, как предыдущий лидер Ирана Ибрагим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета.

Масуд Пезешкиан, бывший кардиохирург, во время предвыборной кампании критиковал иранскую полицию нравов, пишет BBC. Он обещал прекратить «изоляцию» Ирана от остального мира. Кроме того, Пезешкиан призывал к «конструктивным переговорам» с Западом по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций.

Основная власть в Иране принадлежит духовному лидеру, который исполняет свои обязанности пожизненно и также является верховным главнокомандующим. В настоящий момент этот пост занимает верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи. Президент — второе лицо в стране, которое выполняет полномочия премьер-министра, должность которого была упразднена в 1989 году.