Содержание начала второго четвертьфинала создавало у автора эти строк стойкое ощущение дежа-вю. Будто и не было этих восьми лет, а перед тобой картина парижского финала ЧЕ-2016, хотя вроде бы из состава тех сборных на две команды остались только три игрока.

Вот бритый череп Пепе вновь заблестел капельками пота уже в дебюте матча в Гамбурге. А вот Гризманн здорово разбирается в штрафной, и кажется сейчас организует голевую атаку.

Нет, все-таки отличия есть, и они важного медийного плана. Действия обеих команд на «Фолькспаркштадион» характеризует девственно чистый протокол первого тайма в графе голов, предупреждений и замен. А тогда, в Париже к этому времени случилось ужасное: Криштиану Роналду, ещё свежий и полный футбольных сил и идей, сыграв только четверть часа получил травму и со слезами на глазах был заменён. Хорошие слезы, когда ты понимаешь, что-то, что ты создал, запомнят надолго.

В Гамбурге тоже случился серьёзный повод для медицинского вмешательства среди поклонников КриРо — Роналду не стал сам пробивать штрафной, а доверил его Фернандешу. К голу это не привело.

Наставники обеих команд также излучали уверенность, всем видом демонстрируя, что результат вот-вот упадёт перезрелой грушей — то ли в виде гола, то ли ещё какими-то сверхъестественным образом.

К исходу часа видимо что-то действительно мистическое распространилось по полю, и футболисты обеих команд порадовали зрителей несколькими острыми моментами. Сначала французский кипер Меньян попозировал для снимков уже сегодняшних СМИ, отразив убойные удары Бернарду Силвы и Витиньи, а затем черёд настал Коло Муани и Камавинги проверять прочность португальской защиты.

Первым опомнился тренер португальцев Роберто Мартинес, срочно заменивший «бунтовщиков», устроивших переполох в игре. А позднее и наставнику «трёхцветных» Дидье Дешаму пришлось лично объяснять, почему он убирает с поля активного Камавингу.

Такая синхронность действий тренерских штабов обеих команд могла говорить об одном — взять измором противника и заодно зрителей в этот поздний час является главным и единственным планом на игру.

Фото: French Team / X

Обязательной нагрузкой к взаимным страданиям является серия послематчевых пенальти — победитель такого матча должен был определяться только лотереей. Вратари вернули к себе внимание, и «несчастным» оказался футболист Жоао Феликс, а счастливый билетик вытащили французы, которые вновь ничего не забили с игры.

Голевая засуха в полуфинале с испанцами 10 июля вряд ли поможет «трёхцветным» в борьбе за европейское чемпионство.

Статистика матча

Гамбург, «Фолькспаркштадион».

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Португалия: Кошта, Диаш, Пепе, Мендеш, Канселу (Семеду, 74), Витинья (Нунес,119)., Пальинья (Невеш, 90+2), Фернандеш (Консейсау, 75), Силва, Леау (Феликс,106), Роналду.

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 91), Гризманн (Гризманн,67), Коло Муани (Тюрам, 86), Мбаппе (Барколя, 106).

Предупреждения: Салиба — Пальинья

Пенальти: Дембеле (1:0), Роналду (1:1), Фофана (2:1), Бернарду Сильва (2:2), Кунде (3:2), Феликс (промах — штанга), Барколя (4:2), Мендеш (4:3), Эрнандес (5:3).