На привокзальной площади международного аэропорта Ташкента 6 июля произошло возгорание в новом кафе «Терминал», сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Пожар начался в 11:20. На место прибыли пожарные расчёты аэропорта и города. Возгорание было ликвидировано в 11:47. В результате повреждена площадь 5 кв. м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание на кухне, говорится в сообщении.

Международный аэропорт Ташкента работает в штатном режиме, подчеркнули в Uzbekistan Airports.