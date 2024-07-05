Президент Узбекистана 2 июля подписан поправки в законодательство, согласно которым услуги по организации и проведению мероприятий «Умра» определены в качестве отдельного вида лицензируемой деятельности. Документ опубликовала газета «Народное слово».

Соответствующие изменения, в частности, внесены в закон «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».

Уполномоченным лицензирующим органом в этой сфере определён Комитет по делам религий Узбекистана.

Кроме того, установлены штрафы для юридических лиц за правонарушения в сфере получения лицензии на организацию и проведение мероприятий «Умра» в размере 200-кратной суммы БРВ (68 млн сумов).

В закон «О государственной пошлине» также внесены изменения. Государственная пошлина, уплачиваемая за лицензирование деятельности по организации и проведению мероприятий «Умра», установлена в размере 10-кратной суммы БРВ (3,4 млн сумов).

Поправки вступят в силу через три месяца со дня официального опубликования.