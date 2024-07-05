Ассоциация микромобильности Узбекистана, состоящая из шести операторов сервиса аренды электросамокатов, создала Telegram-бот для приёма жалоб горожан о нарушениях, совершаемых водителями электросамокатов.

«Через бот любой гражданин может обратиться сразу ко всем кикшеринг-операторам Узбекистана, — рассказал „Газете.uz“ представитель Ассоциации микромобильности Константин Кислов. — Как только обращение отправляется боту, оно появляется у всех компаний, так как доступ к сервису есть у каждого оператора, который состоит в ассоциации. Мы выслушаем любые пожелания, предложения и жалобы».

Горожане могут отправить в бот как текстовые сообщения, так и медиафайлы. Если на фотографиях и видео будет видно номер самоката, а также известно время фиксации нарушения, операторы проверят, кто пользовался этим транспортом, и заблокируют его.

По словам Константина Кислова, бот создан с целью ускорить взаимодействие с пользователями сервиса и горожанами. Поскольку популярность электросамокатов в Узбекистане растёт, жители сталкиваются с новыми вызовами. Многие пользователи опасно управляют самокатами, создавая риски для всех участников дорожного движения. Неблагоприятная для средств индивидуальной мобильности инфраструктура усиливает эту угрозу.

Напомним, горожане также могут пожаловаться в сервис «Халк назорати», если им мешают стоянки электросамокатов. Модераторы сервиса передают запросы в Ассоциацию микромобильности, которая, в свою очередь, отправляет обращения конкретному оператору кикшеринга.

Константин Кислов добавил, что сервис может приблизить кикшеринг-компании к пользователям. Это, как ожидается, положительно скажется на качестве работы сервиса в Узбекистане и сократит нарушения.

Правила использования и управления самокатами операторы кикшеринга публикуют в социальных сетях, а также в публичной оферте мобильных приложений.

Первые сервисы аренды электросамокатов появились в Узбекистане в 2022 году. Сегодня в городах страны порядка 12 тысяч самокатов. «Газета.uz» ранее рассказывала, как устроены сервисы аренды и какие изменения инфраструктуры и законодательства требуются для безопасного движения.