Очередная новость о смерти ребёнка на дороге потрясла общественность в пятницу. Видео трагедии, произошедшей в Самаркандской области, распространилось в социальных сетях. Его также опубликовала пресс-служба УБДД УВД области.

ДТП произошло 3 июля в районе 18:00 на дублёре улицы Уста Умара Журакулова, проходящей через махаллю «Жойи Сой» Самаркандского района.





На видео видно, как дорогу сначала перебегают два ребёнка, потом на записи появляется ещё один мальчик (2017 года рождения). Он что-то кричит им вслед и начинает перебегать дорогу, но его сбивает Nexia.

В сообщении УБДД говорится, что мальчик «перебегал улицу с правой стороны на левую в неположенном месте».

Пострадавший был доставлен в центральную больницу Самарканда, где скончался. ОВД Самаркандского района возбудило уголовное дело и проводит предварительное следствие.

«Газета.uz» узнала, что все три мальчика на видео были родственниками, в том числе один был братом погибшего, второй — двоюродным братом.

В УБДД традиционно призвали «всех водителей при езде по дорогам не превышать скоростной режим, родителей — уделять внимание несовершеннолетним детям, а участников дорожного движения — строго соблюдать Правила дорожного движения».

Расширение дороги

Май 2019 года.



Апрель 2023 года.



Как стало известно «Газете.uz», родители погибшего ребёнка отправили его в магазин за продуктами, который находится в 100 метрах через дорогу. Мальчик перебегал дорогу, выйдя из магазина.

По словам местных жителей, люди здесь регулярно перебегают дорогу, потому что расстояние между ближайшими пешеходными переходами составляет больше 1 км. Чтобы перейти улицу в «положенном» месте (на них тоже сбивают пешеходов), нужно пройти 500 метров в одну сторону и ещё столько же — в другую. При этом по обеим сторонам улицы расположены жилые дома.

Фото: УБДД УВД Самаркандской области.



В 2019 году дорогу начали расширять в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который прошёл в сентябре 2022 года. На архивных снимках со спутника видно, что раньше дорога была уже и по бокам рости многолетние деревья.

Ранее мы сообщали о гибели 8-летней девочки на нерегулируемом пешеходном переходе в Хатырчинском районе Навоийской области, которую сбил водитель BYD на высокой скорости (около 140 км/ч).

От редакции

В феврале 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые провёл совещание по вопросам безопасности дорожного движения. Он назвал ситуацию в этой сфере «чрезвычайной» и обвинил парламент, МВД, СБДД, руководителей сферы транспорта и хокимов в молчании по этому поводу. «Поэтому этим важным вопросом я был вынужден заняться сам», — заявил глава государства.

В сентябре 2023 года президент вновь обвинил чиновников и депутатов в безразличии к смертности на дорогах. «Столько людей умирает [на дорогах], невозможно читать соцсети. Почему только президент должен переживать? Почему депутаты не переживают?» — спросил он.

«Газета.uz» неоднократно писала о необходимости коренного пересмотра подходов к обеспечению безопасности дорожного движения и ответственности властей за высокую смертность и травматизм на дорогах. Несмотря на многочисленные заявления, постановления и «дорожные карты», ситуация не только остаётся тяжёлой, но продолжает усугубляться.

Недавно в Сенате говорилось, что за первые пять месяцев года в результате ДТП погибли 65 и травмы получили 294 школьника. В 2023 году на дорогах погибли 263 ребёнка и ранены были 1568. 57% аварий вызваны недостатками инфраструктуры.

Получить полную картину трагедии невозможно ни в масштабах страны, ни в разрезе городов, районов, улиц и махаллей — публикуемая властями статистика обрывочна, нерегулярна и недостаточно полна. В авариях продолжают винить культуру вождения, пешеходов, детей и неуглядевших за ними родителей, не признавая ответственности за неправильное проектирование улиц, неграмотную разметку, недоработанные ПДД и слабый контроль.

Один пример «эффективной» работы по обеспечению безопасности движения. С 1 мая 2022 года, согласно обновлённым ПДД, пассажиры передних сидений автомобилей должны пристёгиваться ремнями безопасности. Однако штраф за несоблюдение этого требования до сих пор не прописан, поэтому оно и не соблюдается.