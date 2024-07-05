Очередная новость о смерти ребёнка на дороге потрясла общественность в пятницу. Видео трагедии, произошедшей в Самаркандской области, распространилось в социальных сетях. Его также опубликовала пресс-служба УБДД УВД области.

ДТП произошло 3 июля в районе 18:00 на дублёре улицы Уста Умара Журакулова, проходящей через махаллю «Жойи Сой» Самаркандского района.

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На видео видно, как дорогу сначала перебегают два ребёнка, потом на записи появляется ещё один мальчик (2017 года рождения). Он что-то кричит им вслед и начинает перебегать дорогу, но его сбивает Nexia.

В сообщении УБДД говорится, что мальчик «перебегал улицу с правой стороны на левую в неположенном месте».

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Пострадавший был доставлен в центральную больницу Самарканда, где скончался. ОВД Самаркандского района возбудило уголовное дело и проводит предварительное следствие.

«Газета.uz» узнала, что все три мальчика на видео были родственниками, в том числе один был братом погибшего, второй — двоюродным братом.

В УБДД традиционно призвали «всех водителей при езде по дорогам не превышать скоростной режим, родителей — уделять внимание несовершеннолетним детям, а участников дорожного движения — строго соблюдать Правила дорожного движения».

Расширение дороги

Май 2019 года.Май 2019 года.

Апрель 2023 года.Апрель 2023 года.

Как стало известно «Газете.uz», родители погибшего ребёнка отправили его в магазин за продуктами, который находится в 100 метрах через дорогу. Мальчик перебегал дорогу, выйдя из магазина.

По словам местных жителей, люди здесь регулярно перебегают дорогу, потому что расстояние между ближайшими пешеходными переходами составляет больше 1 км. Чтобы перейти улицу в «положенном» месте (на них тоже сбивают пешеходов), нужно пройти 500 метров в одну сторону и ещё столько же — в другую. При этом по обеим сторонам улицы расположены жилые дома.

Фото: УБДД УВД Самаркандской области.Фото: УБДД УВД Самаркандской области.

В 2019 году дорогу начали расширять в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который прошёл в сентябре 2022 года. На архивных снимках со спутника видно, что раньше дорога была уже и по бокам рости многолетние деревья.

Ранее мы сообщали о гибели 8-летней девочки на нерегулируемом пешеходном переходе в Хатырчинском районе Навоийской области, которую сбил водитель BYD на высокой скорости (около 140 км/ч).

От редакции

В феврале 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые провёл совещание по вопросам безопасности дорожного движения. Он назвал ситуацию в этой сфере «чрезвычайной» и обвинил парламент, МВД, СБДД, руководителей сферы транспорта и хокимов в молчании по этому поводу. «Поэтому этим важным вопросом я был вынужден заняться сам», — заявил глава государства.

В сентябре 2023 года президент вновь обвинил чиновников и депутатов в безразличии к смертности на дорогах. «Столько людей умирает [на дорогах], невозможно читать соцсети. Почему только президент должен переживать? Почему депутаты не переживают?» — спросил он.

«Газета.uz» неоднократно писала о необходимости коренного пересмотра подходов к обеспечению безопасности дорожного движения и ответственности властей за высокую смертность и травматизм на дорогах. Несмотря на многочисленные заявления, постановления и «дорожные карты», ситуация не только остаётся тяжёлой, но продолжает усугубляться.

Недавно в Сенате говорилось, что за первые пять месяцев года в результате ДТП погибли 65 и травмы получили 294 школьника. В 2023 году на дорогах погибли 263 ребёнка и ранены были 1568. 57% аварий вызваны недостатками инфраструктуры.

Получить полную картину трагедии невозможно ни в масштабах страны, ни в разрезе городов, районов, улиц и махаллей — публикуемая властями статистика обрывочна, нерегулярна и недостаточно полна. В авариях продолжают винить культуру вождения, пешеходов, детей и неуглядевших за ними родителей, не признавая ответственности за неправильное проектирование улиц, неграмотную разметку, недоработанные ПДД и слабый контроль.

Один пример «эффективной» работы по обеспечению безопасности движения. С 1 мая 2022 года, согласно обновлённым ПДД, пассажиры передних сидений автомобилей должны пристёгиваться ремнями безопасности. Однако штраф за несоблюдение этого требования до сих пор не прописан, поэтому оно и не соблюдается.