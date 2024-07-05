В Кыргызстане с 3 июля начали изымать из магазинов гранатовый напиток «Золотая жизнь», который производится в Афганистане. Работа ведётся согласно приказу Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения КР, сообщил 24.kg со ссылкой на мэрию Оша.

По результатам лабораторных исследований в напитке выявили синтетический пищевой краситель азорубин Е122, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Руководителям торговых сетей выдаются предписания о запрете продажи этой продукции.

Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана также отреагировал на сообщения в социальных сетях. По данным ведомства, каждая партия этой продукции (в стране продаётся под названием Royal и другими) при ввозе Узбекистан проходила лабораторные проверки, по результатам которых не выявлены вредные вещества, которые могут нанести ущерб здоровью человека.

В настоящее время проводится повторный отбор проб продукции со вкусом граната, произведённой в Афганистане, и в контролируемом порядке проводятся лабораторные исследования, отметили в комитете.

Сообщается, что до сегодняшнего дня от жителей не поступало никаких жалоб на отравление или плохое качество именно этого продукта.

Суточная доза азорубина Е122 установлена ВОЗ в 1983 году на уровне от 0−4 мг/кг. Напиток «Золотая жизнь» продаётся и в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и пользуется большой популярностью у детей и взрослых.