В социальных сетях распространяются жалобы потребителей на то, что приборы учёта электроэнергии завышают показатели её потребления или неправильно учитывают потребление в рамках социальной нормы. В Facebook-группе «Потребитель.уз» пользователи оставили множество сообщений с похожими жалобами.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана создал оперативную рабочую группу для изучения данных случаев на месте и принятия мер по решению проблем.

В состав группы вошли также представители «Узэнергоинспекции», Агентства технического регулирования и предприятия «Ташкентские городские электросети».

«Обеспечивается принятие правовых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе расследования данных дел», — заявили в комитете.

Потребителей при наличии подобных проблем просят обратиться по единому номеру телефона доверия комитета (1159) или через Telegram-бот @rquzBot.

Тарифы

С 1 мая в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и газ, а также введены социальные нормы потребления энергоресурсов. Установлены следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов (они заменят действующие с ноября повышающие коэффициенты):

  • электроэнергия — до 200 кВт·ч в месяц;
  • газ (с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;
  • газ во время отопительного сезона (с ноября по февраль, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — октябрь-февраль) — до 500 кубометров.

Это меньше размеров, которые предлагалось установить в июле 2022 года (электроэнергия — 250 кВт·ч, газ вне отопительного сезона — 200 кубометров, в отопительный сезон — 700 кубометров), но тогда от повышения тарифов и введения базовых норм отказались.

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Под социальной нормой понимается объём, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продаются по относительно низкой (льготной) цене, свыше этой нормы — по рыночным ценам.

По новым тарифам расходы абонентов, использующих до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц, выросли в 1,5 раза — на дополнительную сумму до 31 тысячи сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — 91,5 тысячи сумов (в 2 раза), а для абонентов, использующих до 500 кВт·ч, — 212,5 тысячи сумов (в 2,5 раза), 1500 кВт·ч — на 1,04 млн сумов (в 3,4 раза).