Международного рейтинговое агентство S&P Global Ratings впервые присвоило кредитный рейтинг Навоийскому горно-металлургическому комбинату. Крупнейшее предприятие Узбекистана получило оценку «BB-» со «стабильным» прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Узбекистана.

Аналитики S&P оценили собственный кредитный портфель комбината на уровне «bb+», но отмечают риски возможного негативного вмешательства правительства из-за того, что предприятие является полностью государственным, в совете директоров — сильное представительство и компания является крупнейшим источником доходов правительства.

В 2023 году НГМК стал четвёртым в мире по добыче золота с 2,9 млн унций (82,2 тонны). В этом году производство планируется увеличить до 3,1 млн унций (87,8 т), а к 2030 году — до 3,5 млн унций (99,2 т).

Себестоимость обработанного НГМК золота составляет 745 долларов за унцию (на мировых рынке драгметалл продаётся по цене выше 2360 долларов) — один из самых низких показателей в мире (по словам представителя комбината — самая низкая).

Такие низкие издержки связаны с дешёвой рабочей силой, преимущественно открытым (карьером) способом добычи, высококачественной рудой, развитой производственной базой и транспортной, ремонтной инфраструктурой (включая железные дороги).

Минеральные ресурсы компании оцениваются примерно в 148 млн унций (4195 тонн), что позволит ей оставаться среди крупнейших золотодобытчиков мира в течение многих лет. При этом 60% добычи приходится на крупнейшее месторождение Мурунтау-Мютенбай (одно из крупнейших в мире), но любая крупная авария там может существенно повлиять на операционные результаты и денежные потоки комбината.

В условиях благоприятной в настоящее время ценовой конъюнктуры на золото НГМК покажет сильные операционные и финансовые результаты в ближайшие годы: скорректированная по рейтингам S&P EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) достигнет 3,9−4млрд долларов в 2024 году по сравнению с 3,3 млрд в 2023 году.

Это во многом связано с ожиданиями агентства, что средняя цена на золото составит 2150 долларов за унцию в 2024 году по сравнению с 1944 долларами за унцию в 2023 году. Аналитики ожидают, что цены на золото снизятся с текущих рекордно высоких уровней до 2000 долларов в 2025 году и 1700 долларов в 2026 году и далее, что должно привести к снижению EBITDA до 3,5−3,6 млрд долларов в 2025 году и 2,6−2,7 млрд долларов в 2026 году.

Несмотря на это, компания сможет комфортно финансировать свои относительно скромные капитальные затраты в размере 450−550 млн долларов США в год, что должно обеспечить плавный органический рост производства.

НГМК является крупнейшим источником доходов для госбюджета — в 2023 году поступило 16,7% всех поступлений за счёт роялти, налога на прибыль и дивидендов. Компания распределяет более 100% своего дохода акционеру в лице государства (например, через финансовую помощь государству, как в случае с Алмалыкским ГМК в 2022 году).

При этом собственный резерв наличных средств компании оценивается всего в 2 млн долларов — «это очень низкая сумма для компании такого размера».

«Мы понимаем, что НГМК ежемесячно выплачивает все накопленные денежные средства государству в качестве дивидендов, что делает её уязвимой к нехватке ликвидности в случае сбоев в работе. Мы ожидаем, что со временем НГМК выстроит историю более осмотрительного управления ликвидностью и казначейством, а также доступа к рынкам капитала, что приведёт к снижению зависимости от денежного потока для ликвидности», — говорится в отчёте.

Добыча золота подразумевает использование большого количества энергии, химикатов и воды. Вода является особенно чувствительным вопросом для НГМК, учитывая расположение её производственных активов в районе пустыни Кызылкум.

Большая часть Узбекистана, а также несколько соседних стран зависят от воды всего из двух рек — Амударьи и Сырдарьи и их притоков. Быстрорастущее население, интенсивное сельскохозяйственное и промышленное использование, большие потери, а также отступающие ледники, питающие реки, вероятно, сделают воду одним из ключевых дефицитных ресурсов в Узбекистане в ближайшие годы, отмечает S&P.