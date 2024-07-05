Один из крупнейших мобильных операторов Узбекистана Mobiuz утром в пятницу сообщил о временной недоступности некоторых сервисов, связанных с биллинговой системой, в связи с профилактическими работами.

«В результате непредвиденных обстоятельств стали недоступны некоторые сервисы. Так, временно недоступна проверка баланса и остатков трафика различных пакетов, активация новых сервисов и услуг, пополнение счета, подключение новых номеров. В связи с тем, что работы проводятся в биллинговой системе компании, временно нет возможности пользоваться также мобильным приложением компании», — говорится в сообщении.

Основные услуги оператора — мобильный интернет, голосовые вызовы и SMS-сообщения — работают в обычном режиме.

Представитель Mobiuz Сардор Таджиев заверил, что отключать абонентов во время текущих работ не будут, даже если у них недостаточно средств на балансе или не остаются мегабайты по тарифному плану или интернет-пакету.

«Ваш номер не заблокируется или не уйдёт в минус, даже если вы не смогли пополнить баланс или сомневаетесь, что остались пакеты по тарифу», — сказал он.

После завершения работ компания примет меры по пересмотру счётчиков тарифов и услуг, подчеркнул представитель оператора.

В феврале сообщалось, что услугами Mobiuz пользуются 7,7 миллиона абонентов, прирост за 2023 год составил 700 тысяч.