Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане, завершил миссию в Узбекистане в конце июня. Последние четыре года он руководил одной из крупнейших страновых программ ВБ в регионе Европы и Центральной Азии. Перед завершением своей деятельности в интервью «Газете.uz» он поделился мыслями о том, в каких сферах для Узбекистана провести реформы приоритетнее всего, о важности приватизации для создания устойчивых рабочих мест и необходимых мерах для избежания частных монополий. Он также отметил необходимость координации политики между госорганами и призвал довести до конца процесс перехода к рыночной экономике.

Видео

Текстовая версия (с сокращениями)

— Расскажите, пожалуйста, кратко о мандате Всемирного банка.

— Всемирный банк является старейшим и крупнейшим международным финансовым институтом. Он был создан около 80 лет назад, чтобы помочь восстановить Европу и Японию после Второй мировой войны. Моя собственная страна, Италия, пострадавшая от той войны, была среди экономик, которые также восстанавливались при содействии Всемирного банка.

Сегодня Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансирования и специализированных знаний для развивающихся стран. Пять организаций в составе Группы Всемирного банка, включая сам Всемирный банк, осуществляют свою деятельность с целью сокращения бедности, повышения благосостояния населения и содействия устойчивому развитию экономик в этих странах.

Членами Всемирного банка являются 189 государств. Узбекистан присоединился в 1992 году. Мы имеем представительства примерно в 140 странах, включая все государства Центральной Азии.

С 1947 года Всемирный банк профинансировал более 12 тысяч проектов, направленных на экономическое, социальное и инфраструктурное развитие в различных частях мира. В 2023 году банк предоставил около 73 млрд долларов в виде льготных займов, кредитов и грантов, содействуя странам в их усилиях по борьбе с бедностью, развитию национальных экономик и повышению благосостояния их граждан.

— Вы провели в Узбекистане четыре года и стали свидетелем определённых изменений за этот период. Могли бы вы выделить те, которые, по вашему мнению, оказали значительное влияние на развитие общества и экономики?

— Моё восприятие жизни в стране, конечно же, связано с работой Всемирного банка в Узбекистане. Мы очень гордимся, что банк реализует здесь крупную страновую программу, поддерживающую усилия властей в различных секторах экономики. Я бы выделил несколько областей, в которых, по моему мнению, страна продемонстрировала значительный прогресс за последние несколько лет.

В 2020 году, когда я только приехал в Узбекистан, вашу хлопковую продукцию бойкотировали более 300 международных брендов и ритейлеров. Причина общеизвестная — государство систематически использовало принудительный труд во время сезона сбора хлопка. По оценкам, каждый год 2 миллиона детей и полмиллиона взрослых привлекались властями к этому процессу.

В 2017 году правительство заявило о своей сильной политической воле устранить этот пережиток прошлого. Всемирный банк был рад внести свой вклад в процесс борьбы с принудительным трудом в хлопковом секторе, тесно сотрудничая с правительством, гражданским обществом и международным сообществом.

В 2015 году мы заключили соглашение с Международной организацией труда для мониторинга прогресса в ликвидации принудительного труда в хлопковом секторе. Эта инициатива была поддержана Европейским союзом и правительствами США, Швейцарии и Германии.

Всемирный банк также оказал финансовое и консультативное содействие правительству в реализации реформ, направленных на устранение коренных причин использования принудительного труда в хлопковом секторе. Оно способствовало реализации реформ в сельском хозяйстве Узбекистана, которые уменьшили доминирование государства в хлопковом секторе и площади, выделяемые для выращивания хлопка.

Эти реформы также привели к увеличению цен, выплачиваемых фермерам за хлопок-сырец, расширили возможности для более широкого участия частного сектора в хлопковом секторе, повысили производительность при выращивании хлопка, а также способствовали более эффективному использованию земельных и водных ресурсов.

В марте 2022 года МОТ подтвердила, что 99% участников кампании по сбору хлопка в 2021 году работали добровольно, а узбекский хлопок теперь свободен от использования системного принудительного и детского труда. После обнародования этих выводов международный бойкот узбекской хлопковой продукции был снят.

Отмена бойкота трансформировала текстильный сектор в один из драйверов экономики Узбекистана, обеспечивающего занятость сотен тысяч человек по всей стране, привлекающего огромные отечественные и иностранные инвестиции и вносящего вклад в экспорт готовой продукции.

Ещё одним примером, где страна демонстрирует стабильный прогресс последние годы, является рост охвата дошкольным и высшим образованием. Почему это важно? Инвестиции в раннее образование трансформируют жизнь человека. Человек учится на протяжении всей своей жизни, и эти инвестиции приносят огромную пользу. А чем больше людей получат высшее образование, тем больше рабочих мест будет в современной экономике. В обоих случаях мы наблюдали значительный рост охвата. В 2017 году охват дошкольным образованием составлял менее 30%. Благодаря государственным инвестициям в дошкольное образование, в 2024 году он достиг более 75%. Мы приветствуем планы правительства обеспечить 100% доступ к дошкольному образованию к 2030 году.

Всемирный банк также внёс вклад в прогресс в данной области, поддерживая реализуемые правительством проекты по расширению доступа к дошкольному образованию для миллионов мальчиков и девочек по всей стране. Мы также предоставляем техническое содействие властям в разработке государственной политики, улучшающей качество дошкольного образования, методики преподавания и оценки влияния образовательных реформ на успеваемость учащихся.

Теперь надо позаботиться о качестве образования. Если охват образованием растёт, вам нужно дать учащимся качественное образование.

Наконец, во время моего пребывания в Узбекистане я стал свидетелем трансформационных изменений в секторе возобновляемых источников энергии, сделавших страну лидером в данной области в Центральной Азии. В 2019 году правительство открыло сектор возобновляемой энергетики для частных инвестиций. Был проведён первый прозрачный тендер для реализации проекта в области солнечной энергетики на основе государственно-частного партнерства.

Результатом этого первого инновационного проекта стало строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области компанией Masdar (ОАЭ). Она предложила правительству на тот момент самый низкий тариф на солнечную энергию в Центральной Азии. Станция была введена в эксплуатацию в 2021 году при финансовом содействии международных инвесторов, включая Всемирный банк и Международную финансовую корпорацию (IFC), входящую в Группу Всемирного банка.

Этот проект продемонстрировал эффективность прозрачных тендеров на конкурсной основе, отличающихся от договорённостей за «закрытыми дверьми», и привлёк авторитетных международных инвесторов.

Очень важно понимать, что недостатки в инфраструктуре невозможно исправить только за счёт государственных инвестиций. Нужно привлекать частный сектор. Но при этом на конкурентной основе, чтобы получить самую низкую цену, и прозрачно, чтобы государство защитило себя от нечестных акторов.

С 2019 года при содействии Всемирного банка и IFC Узбекистан привлёк частные инвестиции для запуска четырёх солнечных электростанций и одной ветряной электростанции в нескольких регионах страны, общей генерирующей мощностью 1,3 ГВт.

Недавний проект, поддержанный Группой Всемирного банка, стартовал в мае 2024 года. Он предполагает строительство и эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 250 МВт с аккумуляторной системой накопления энергии мощностью 63 МВт в Бухарской области (первая в своём роде в Центральной Азии). Станция обеспечит экологически чистой и доступной электроэнергией примерно 75 тысяч домохозяйств.





— За время вашей работы в Узбекистане программа Всемирного банка в стране стала одной из крупнейших в регионе Европы и Центральной Азии. Какие направления являются основными для двустороннего сотрудничества?

— Действительно, наша страновая программа в Узбекистане является крупнейшей в регионе Европы и Центральной Азии после Турции и Украины. С 2017 года финансовое и аналитическое содействие Всемирного банка Узбекистану утроилось. Сегодня наш проектный портфель в стране состоит из 27 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов, из которых ещё предстоит освоить порядка 2,4 млрд долларов.

Важно отметить, что 3,78 млрд долларов из этих средств, или 60% всех инвестиций банка в Узбекистане, предоставлены правительству в форме льготных кредитов. Они выделяются стране по очень низкой ставке сроком на 30 лет с пятилетним льготным периодом. Это одни из самых выгодных кредитных инструментов, доступных развивающимся странам на международных финансовых рынках.

С 2017 года наша активность в Узбекистане значительно выросла благодаря более интенсивному сотрудничеству с правительством. Этот рост объясняется возросшей поддержкой банка социально-экономических реформ, начатых президентом Шавкатом Мирзиёевым, с целью трансформации национальной экономики и сокращения бедности в стране.

Упомянутые мной проекты реализуются правительством при финансовом содействии Всемирного банка и играют важную роль в проведении значимых макроэкономических реформ и модернизации ключевых секторов экономики. В частности, они способствуют улучшениям в сельском хозяйстве, управлении водными и земельными ресурсами, развитии водоснабжения и санитарии, ирригации, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Это проекты также содействуют развитию городской и сельской инфраструктуры, национальной системы инноваций, деятельности налоговых, статистических, финансовых и других социально-экономических институтов.

Совсем недавно банк утвердил проект стоимостью 100 млн долларов, который будет реализован Национальным агентством социальной защиты с целью улучшения качества социальных услуг и доступа к ним пожилых граждан, людей с инвалидностью, лиц, переживших насилие в семье, а также социально уязвимых детей.

Портфель проектов, финансируемых банком в Узбекистане, дополняет программа консультационно-аналитических услуг, предоставляемых правительству. В её рамках мы вносим вклад в подготовку и реализацию национальных стратегий в области сокращения бедности, развития здравоохранения, образования и систем социальной защиты населения. Также оказывается техническое содействие в реформировании отраслей энергетики, авиации, налоговой и банковской систем.

Думаю, если спросить у наших партнёров в правительстве, что они больше всего ценят в нашем сотрудничестве, вероятно, они подтвердят, что наши консультативно-аналитические услуги являются не менее полезными, чем предоставляемые банком финансовые ресурсы. Почему? Аналитические продукты, подготовляемые нашими экспертами для правительства, включают опыт других стран. Они позволяют Узбекистану избежать повторения ошибок этих стран в различных секторах, а также разрабатывать свои стратегии в различных областях, основываясь на передовом международном опыте.

— Всемирный банк поддерживает реформы правительства. Сокращение бедности является одним из приоритетов этих реформ. В недавно опубликованном блоге экспертов Всемирного банка говорится, что бедность в Узбекистане значительно сократилась в 2022 году по сравнению с уровнем 2015 года Какие дальнейшие действия необходимо предпринимать правительству для продолжения этой тенденции?

— Рыночные реформы в Узбекистане с 2017 года привели к устойчивому росту экономики. Он был достаточно стабильным и продолжал увеличиваться быстрее, чем в других странах в регионе Европы и Центральной Азии в последние годы.

Конечно же, рост экономики способствовал прогрессу в сокращении бедности. Используя национальную черту бедности, можно сделать вывод, что уровень бедности снизился с 17% в 2021 году до 14% в 2022-м. Он снизился до 11% в 2023 году. Это означает, что количество бедных в стране сократилось примерно на 1,5 миллиона человек в период с 2021 по 2023 год.

Дальнейшие социально-экономические реформы необходимы для достижения целей правительства по сокращению бедности вдвое — до 7% к 2026 году, а также вхождения Узбекистана в группу стран с доходом выше среднего к 2030 году, когда валовый национальный доход должен превысить 4096 долларов на душу населения по сравнению с 2255 долларами в 2022 году.

Всё говорит о том, что страна находится на пути к сокращению бедности в 2 раза, что является одной из главных целей страны. Однако для того, чтобы действительно этого добиться и сделать это устойчивым образом, необходимо сделать ещё кое-что. До сегодняшнего дня уровень бедности снижался в основном благодаря повышению заработной платы, модернизации системы социальной защиты (социальных трансфертов) и денежным переводам. Денежные переводы из-за рубежа, как правило, поступают в беднейшие семьи.

По нашим расчётам, для достижения своих целей в этом направлении Узбекистану придётся ускорить рост доходов на душу населения до 9−10% в год. Это должен быть один из самых быстрых темпов экономического роста в истории.

По прогнозам, численность населения трудоспособного возраста Узбекистана (в возрасте 15−64 лет) будет увеличиваться примерно на 300 тысяч человек ежегодно в течение следующих 10 лет. В настоящее время только около трети бедных трудоспособного возраста имеют работу. Даже когда они трудоустроены, их работа является неофициальной, низкооплачиваемой, и менее стабильной.

Таким образом, следующий этап реформ должен быть нацелен на развитие динамичного частного сектора, способного создавать большее количество устойчивых рабочих мест. Если страна хочет достигнуть своих целей по сокращению бедности и вхождению в группу стран с доходами выше среднего, увеличение рабочих мест должно стать её основным приоритетом. Также нужно больше рабочих мест, которые охватят женщин и сельские местности, где бедность более актуальна.

Впечатляющие успехи в борьбе с бедностью сопровождаются ростом неравенства, что наблюдается во всем мире. Доходы самых богатых слоёв населения растут быстрее, чем доходы самых бедных. Это происходит во многих странах. Чтобы избежать этого в будущем, нужно: перевести тех, кто в неформальной экономике, в формальную и создать больше рабочих мест в частном секторе. Это поможет росту по принципу «снизу вверх», что позволит избежать роста неравенства в стране.





— Вы упомянули устойчивый рост экономики как одно из направлений, на которых следует сосредоточить внимание. Как этого достичь?

— Мы признаем впечатляющий прогресс и достижения Узбекистана с 2017 года. Однако сегодня страна вступает в более сложный этап своего экономического развития. Почему? Наступило время кардинального пересмотра роли государства в экономике, которое продолжает играть в ней значительную роль.

В Узбекистане государственные предприятия остаются доминирующими в национальной экономике. 80% из них работают в конкурентных секторах экономики, в которых должен работать частный сектор. Наш анализ показывает, что государственные предприятия не только менее эффективны, но и их присутствие в определённых секторах также снижает эффективность экономики в целом.

Как я уже говорил, невозможно обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 9−10% без усиления роли частного сектора. Конечно, государственный сектор также обеспечивает экономический рост, рабочие места и налоговые поступления, но за это приходится платить, когда деятельность государственных предприятий неэффективна.

Есть отрасли, где власти предоставляют государственным предприятиям льготный доступ к банковскому финансированию, земле и прочим ресурсам. Однако эти издержи субсидируются из средств налогоплательщиков. Кроме того, такой подход сужает возможности частных фирм и компаний, которые, в отличие от государственных предприятий, не имеют доступа к соответствующим ресурсам. Следовательно, не могут инвестировать в своё развитие.

Цель реформ должна быть не ликвидация государственного сектора как такового, а сохранение его наиболее эффективных компонентов и выход государства из тех секторов, где его присутствие нецелесообразно. Тем самым будет создано пространство для привлечения частных инвестиций. Но, конечно же, модернизация и приватизация крупных государственных предприятий может оказаться болезненным процессом.

Ещё одно важное направление — привлечение инвестиций. Ваша страна становится все более привлекательной для иностранных инвесторов, но всё ещё остаются определённые проблемы, сдерживающие их приток. В частности, необходимо создание деловой среды с равными условиями для всех игроков рынка. Инвестор должен получить гарантии, что его права и интересы будут защищены и он не подвергнется дискриминации в случае конкуренции с государственными предприятиями.

Президент Мирзиёев часто повторяет, что реформы в Узбекистане имеют необратимый характер и страна не вернётся к прежней экономической модели. Значит, нужно двигаться вперёд и завершить начатую трансформацию, уменьшив доминирование государства в экономике и создав большее пространство для развития частного сектора.

Реформы в Узбекистане должны приобрести более глубокий системный характер, чтобы обеспечить переход от экономики с доминирующей ролью государства к рыночной экономике. В противном случае существует риск того, что страна застрянет в своём переходном периоде. Для достижения этой цели Узбекистану придётся реализовать сложные, но крайне востребованные макроэкономические реформы, которые принесут свои плоды.

— Узбекистан планирует вступить во Всемирную торговую организацию к 2026 году. Может ли этот процесс ускорить изменения, о которых вы только что упомянули?

— Вступление в ВТО открывает значительные возможности, предлагая значительные выгоды для экономики не только за счёт получения доступа к новым экспортным рынкам, но и за счёт повышения производительности в секторах национальной экономики и усиления конкурентного потенциала местных производителей товаров и услуг.

Реформы, связанные с подготовкой ко вступлению в ВТО, выходят за рамки просто либерализации торговли товарами. Они также охватывают либерализацию в секторе услуг, в вопросах привлечения инвестиций, защиты интеллектуальной собственности, а также улучшения процессов государственных закупок.

Примеры других стран демонстрируют положительную корреляцию между членством в ВТО и ускорением экономического роста и расширением международных торгово-экономических связей. Так, наш анализ показал, что свободная торговля товарами и услугами в Узбекистане, по прогнозам, окажет положительное влияние на национальную экономику. В результате реальный ВВП страны может увеличиться более чем на 10%.





— В недавнем прогнозе Всемирного банка отмечается, что экономический рост в Узбекистане будет поддерживаться главным образом за счёт продолжающейся реализации структурных реформ, в частности, реструктуризации государственных предприятий и приватизации государственных активов. Что важно учитывать при осуществлении этих процессов? Как Узбекистану избежать ситуации, когда государственные монополии могут трансформироваться в частные, в результате чего важнейшие отрасли промышленности окажутся в руках олигархов?

— Частные монополии могут быть намного хуже государственных, поэтому крайне важно избежать такого развития событий. Есть уроки, которые следует извлечь из опыта других стран, переживших сходные процессы. Например, Польша смогла успешно избежать такого негативного сценария во время перехода к рыночной экономике.

Как я уже говорил, процесс трансформации государственных предприятий — это сложный процесс. Он предполагает разрыв давних экономических и политических связей и создание новых. Вам нужно видение, вам нужна твёрдая рука, чтобы продолжать придерживаться этого процесса. Эта трансформация требует твёрдой приверженности властей довести процесс до конца и создать соответствующие условия.

Во-первых, правительству необходимо модернизировать государственные предприятия, чтобы гарантировать, что они работают с максимальной эффективностью в своих отраслях. Они должны быть эффективными и не полагаться на преференциальный доступ к финансированию, предоставляемый им со стороны государственных банков, или политическую поддержку, облегчающую ими получение прибыли. Они должны уметь честно конкурировать с частными фирмами и компаниями. Если они способны на это, то это является подтверждением их эффективности.

Во-вторых, если правительство решит продать эти государственные предприятия, страна получит за них гораздо большую цену. Этого можно достичь, в том числе, путём совершенствования корпоративных управленческих процессов. Например, путём создания независимых советов директоров, которым будет подотчётно руководство государственных предприятий. В идеале эти советы должны назначать топ-менеджеров, ответственных за операционную деятельность. Последние должны регулярно отчитываться перед советами, чтобы обеспечить прозрачность в процессе принятия решений, связанных с деятельностью данного государственного предприятия.

В-третьих, следует отменить нормы, предоставляющие несправедливые льготы и преимущества государственным предприятиям, и осуществить реструктуризацию государственных монополий. Для отделения государства от государственных предприятий необходимо создать независимые регулирующие органы.

Страна выиграет от ускоренной приватизации государственных предприятий в конкурентных секторах, где частный сектор может добиться лучших результатов, чем государственные предприятия. Кроме того, важно установить чёткие сроки проведения приватизации государственных предприятий и повысить прозрачность процессов продажи государственных активов.

Мы не говорим, что нужно покончить со всеми государственными предприятиями. Мы выступаем за сохранение роли государства как инвестора в секторах, которые являются естественными монополиями или стратегически важными для национальной безопасности. Нужно позволить частному сектору конкурировать в других секторах, чтобы получить более качественные услуги по минимальной цене и внедрять больше инноваций. Это очень важно для страны, не имеющей выхода к морю. Вам нужно это сделать.

— Какие другие риски для развития Узбекистана требуют особого внимания и как их можно смягчить?

— Мы живём в сложные времена, и любая страна, в том числе и Узбекистан, сталкивается со множеством вызовов. Важно быть подготовленным к ним, включая возможные экономические и экологические потрясения. Неопределённость — новое правило игры.

Одним из рисков являются вопросы изменения климата. Последствия изменения климата по-разному затронут благополучие населения Узбекистана. Ожидается, что к 2030 году по меньшей мере 8 миллионов человек по всей стране, в городах и сельской местности, будут проживать в районах с очень высокими климатическими рисками. По нашим расчётам, если не принять меры по адаптации к изменению климата, то к 2050 году размер национальной экономики будет на 10% меньше, по сравнению с тем, какой она могла бы быть без воздействия изменения климата. Это приведёт к значительному снижению занятости населения и доходов домохозяйств.

Узбекистан — одна из самых энерго- и ресурсоёмких стран мира. Вода в Узбекистане используется особенно неэффективно, а потребление энергии на производство единицы ВВП в стране примерно в 3 раза выше, чем в среднем по региону Европы и Центральной Азии, и в 2 раза выше, чем в соседнем Казахстане. Необходимо продолжить осуществление мер по более эффективному управлению природными ресурсами.





— Исходя из вашего опыта по тесному сотрудничеству с различными государственными учреждениями и экспертами в Узбекистане на протяжении последних четырёх лет, скажите, что больше всего необходимо Узбекистану на данном этапе развития? Квалифицированные специалисты, политическая воля или технологии?

- Чтобы ответить на ваш вопрос, я приведу самое интересное и самое неприятное для меня в работе в Узбекистане. Самое интересное — это искренняя заинтересованность со стороны наших коллег из правительства, а также гражданского общества, узнать больше, получать больше информации, применять лучшие практики, амбициозно продвигать повестку дня. Такого не встретишь во многих других странах. В других странах приходится стучаться в дверь и спрашивать: «Вам интересно этим заниматься?» Здесь же все наоборот, спрашивают «Можете ли вы помочь нам сделать это?» Надеюсь, вы не потеряете это качество.

Самое неприятное в том, что это происходит через очень трудоёмкий процесс, я бы сказал. У вас всё ещё есть проблемы с институциональным потенциалом. Часто мы получаем один и тот же запрос от нескольких учреждений. И нам очень сложно понять, кому первым и что нужно. Координация национальной политики через различные институциональные агентства по-прежнему остаётся сложной задачей. Улучшение этой работы значительно повысит эффективность государственного управления.

Есть также проблема несоответствия навыков. У вас есть специалисты с отличными навыками. В государственном управлении они сосредоточены в нескольких местах. А на среднем или централизованном звене они не соответствуют тому же качеству. Как поднять всё это на новый уровень, не теряя при этом ресурсы, потому что есть такая проблема: вы обучаете людей, а потом они уходят в частный сектор или уезжают за границу? Так что удержать квалифицированные кадры у себя — это ещё один большой вызов.

И третье, я бы сказал, это полная инклюзия как в производственном цикле, так и в процессе принятия решений. Женщины по-прежнему играют очень незначительную роль. Ситуация, конечно, значительно улучшилась. Но Узбекистан не выйдет на уровень стран с доходом выше среднего без более весомого вклада женщин в экономику.

— В процессе принятия решений политики сталкиваются с проблемой нехваткой ресурсов. Поэтому им может понадобиться приоритизировать что-то больше. На ваш взгляд, какая реформа является наиболее важной для страны сейчас и не должна откладываться?

— Что касается процессов принятия решения как таковых, я бы сказал, что нужно продолжать и расширять процесс формирования политики на основе фактических данных. Здесь многое иногда происходит на основе интуиции — «имеет смысл инвестировать в этот регион, а не в тот». Но для этого нам нужны данные. Сравнительные преимущества инвестирования в этот регион по сравнению с другим или инвестирования в тот или иной сектор, или строительство школы на этой или на другой стороне улицы. Нужно укреплять такой подход. Это приоритетно.

Нужна сильная институциональная координация между секторами, чтобы объединить усилия для решения ключевых проблем, изменения климата, цифровизации. Это касается процессов.

Что касается того, что нужно делать, я повторю свой главный тезис: многое достигнуто, но переход не завершён. Узбекистан не должен стать страной, застрявшей в переходном периоде в таком состоянии. Чтобы совершить этот прыжок, необходимо реформировать роль государства в экономике. Государство должно быть в меньшей степени инвестором и больше посредником для привлечения частного сектора.

И нужно обеспечить защиту наиболее уязвимых слоёв населения. В такое время перемен, как внутренних, так и внешних, самые уязвимые с точки зрения экономики, доступа или географического положения не должны быть забыты. Государство должно защищать их.

— Вы завершаете свою миссию в Узбекистане после четырёх насыщенных лет работы. Какие ваши дальнейшие профессиональные планы?

— В скором времени я приступаю к новой работе в качестве одного из руководителей фонда «Глобальное партнёрство в области образования» (GPE). Основная цель GPE — улучшение качества образования в мире, особенно в развивающихся странах. Секретариат GPE базируется в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне, обеспечивая фонду необходимую административную поддержку.

В этом новом качестве я буду отвечать за деятельность GPE во всех регионах мира, кроме Африки. Сюда в том числе входит и Узбекистан. Поэтому я надеюсь в скором времени вернуться сюда снова. Мои обязанности включают привлечение финансирования и взаимодействие с различными структурами, с которыми GPE сотрудничает по всему миру.

— Мы были рады принять вас в редакции «Газеты.uz». Желаем вам всего наилучшего!

— Большое спасибо вам за это интервью!

Беседовал Давлат Умаров.