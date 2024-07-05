Узгидромет опубликовал климатический обзор минувшего июня. По данным синоптиков, средняя месячная температура в этом месяце превысила норму на 1−2,5 градуса.

По большей части территории Узбекистана июнь 2024 года вошёл в пятёрку самых тёплых июней за все годы наблюдений.

В Ташкенте прошедший июнь занял третье место после июней 2021 и 2023 годов, которые были теплее нормы на 2,8−3,2 градуса.

Температурный фон в течение месяца был довольно ровным. По большей части территории Узбекистана максимальная температура в июне была, в основном, в пределах +32…+37 градусов, по югу и пустынной зоне — +36…+41 градуса.

Самая жаркая погода наблюдалась 27−28 июня. В эти дни температура повышалась до +39…+41 градуса, по югу и пустынной зоне до +42…43 градусов.

«Это не самые высокие значения температуры для июня», — отметили синоптики. Рекорды максимальной температуры воздуха в июне составляют +42…+44 градуса, по югу и пустынной зоне — +45…+47 градусов.

В Ташкенте непревзойдённым остался абсолютный максимум июньской температуры за 154 года метеорологических наблюдений — 43 градуса (1914 год).

Метеостанция Максимальная температура июнь 2024 г. Абсолютный максимум за все годы наблюдений Максимальная температура

за 1991−2023 гг. Ташкент 40,7 43,0 /1914 42,6 /2021 Нукус 41,1 43,6 /1956 43,4 /2022 Муйнак (Приаралье) 42,7 45,0 /2015 45,0 /2015 Ургенч 41,2 43,5 /2001 43,5 /2001 Бухара 41,2 46,2 /2005 46,2 /2005 Навои 40,5 44,2 /2022 44,2 /2022 Бузаубай (пустыня Кызылкум) 43,0 47,4 /1990 45,8 /2007 Нуравшон 40,5 42,5 /2000 42,5 /2000 Самарканд 40,0 41,6 /2021 41,6 /2021 Джизак 40,4 45,8 /1893 42,6 /2021 Сырдарья 42,0 44,6 /1988 43,9 /2005 Карши 40,8 45,6 /2022 45,6 /2022 Мубарек (степная зона) 42,0 47,4 /2022 47,4 /2022 Термез 43,1 49,6 /1914 47,0 /2022 Андижан 39,5 42,0 /1977 41,5 /2007 Наманган 40,0 42,5 /2007 42,5 /2007 Фергана 39,1 41,3 /2007 41,3 /2007

Выпадение дождей в июне 2024 года, как это часто бывает летом, было крайне неравномерным.

По большей части территории Узбекистана прошедший июнь можно охарактеризовать как экстремально сухой месяц. Количество осадков за месяц составило 0,0−4 мм, в отдельных районах до 6−11 мм.

Лишь по Андижанской, Ферганской областям и по северу Каракалпакстана дожди были более интенсивными. Количество осадков за месяц местами достигло 15−22 мм.

Дожди выпадали очень редко (1−3 дня за месяц) и носили кратковременный характер.

В предгорных и горных районах республики кратковременные дожди отмечались чаще и в отдельные дни были интенсивными — до 10−20 мм за несколько часов. Суммарное количество осадков за месяц достигало 25−35 мм, в горах Ферганской области и в высокогорных зонах Ташкентской, Кашкадарьинской областей — до 60−100 мм.

Ливневые дожди в отдельных предгорных и горных районах Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской областей вызвали прохождение селе-паводковых явлений.

Местами по республике отмечалось усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Кашкадарьинской областей порывы ветра достигали 22−25 м/с. По северу, югу и пустынной зоне республики усиление ветра сопровождалось пыльными бурями с ухудшением видимости до 1000 м.