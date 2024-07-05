IT-парк Узбекистана и международная консалтинговая компания Ernst & Young 4 июня подписали соглашение на разработку модели регуляторной песочницы для IT-сектора, об этом сообщили пресс-службы IT-парка и компании.

Во встрече от Узбекистана приняли участие министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов и генеральный директор IT-парка Фарход Ибрагимов, от Ernst & Young — партнёр, глава практики консалтинговых услуг EY в Узбекистане Рута Макаревичуте.





Соглашение посвящено развитию Международного центра цифровых технологий Enterprise Uzbekistan. Как отметили в IT-парке, это один из наиболее перспективных проектов, направленных на превращение Узбекистана в центр развития информационных технологий и аутсорсинга.

В Международном центре цифровых технологий Enterprise Uzbekistan, который входит в состав IT-парка, планируется запустить особый правовой режим. Этот режим включает в себя регуляторную «песочницу» для IT-сектора, облегчающую разработку и тестирование инноваций, услуг и корпоративных цифровых продуктов.

«На территории Enterprise Uzbekistan всемирно известные технологические гиганты получат возможность работать в уникальных условиях, связанных с налоговым и таможенным регулированием, трудовыми отношениями, банковской и финансовой деятельностью, а также защитой интеллектуальной собственности и персональных данных», — заявили в IT-парке.

Специалисты Ernst & Young, в частности, займутся разработкой, внедрением и поддержкой этого специального правового режима в рамках центра Enterprise Uzbekistan.





«Регуляторная „песочница“ — это контролируемая среда, в которой компании могут тестировать инновационные продукты и услуги под надзором регуляторов, не сталкиваясь с полной строгостью регулятивных требований. В пределах подобных „песочниц“ государственные органы, а также компании, занимающиеся разработкой новых продуктов, смогут проводить их тестирование без рисков нарушения законодательства и в последующем предлагать продукты на рынке», — пояснили в Ernst & Young.

В рамках соглашения консалтинговая компания предоставит обзор международных тенденций в области регуляторных «песочниц»; проведёт анализ внешних ограничений, барьеров и факторов влияния, а также будет разрабатывать элементы «песочницы», основываясь на анализе международного опыта и специфике узбекистанского рынка.

Министр Шерзод Шерматов подчеркнул, что опыт Ernst & Young создаст «высококачественную основу для запуска и роста Enterprise Uzbekistan».

«Создание Enterprise Uzbekistan позволит Узбекистану войти в число ведущих стран мира, создав благоприятные условия для бизнеса и роста ИТ-сектора, одновременно повысив инвестиционную привлекательность страны», — отметили в IT-парке.