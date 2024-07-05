Израиль согласился возобновить переговоры с ХАМАС после того, как палестинская группировка сделала новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, передаёт Reuters.

Глава израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы обсудить детали сделки, включающей освобождение заложников из плена ХАМАС, уточняет The Times of Israel.

Источник в израильской переговорной группе заявил Reuters, что «существует реальный шанс» для заключения соглашения. «Предложение, выдвинутое ХАМАС, включает в себя очень значительный прорыв», — сказал собеседник агентства.

Реакция Израиля на предложение ХАМАС резко отличалась по сравнению с прошлыми разами, когда израильские власти называли условия, выдвинутые группировкой, неприемлемыми, обращает внимание Reuters.

Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке о прекращении огня 3 июля. Они стали ответом на план США, представленный президентом Джо Байденом в конце мая. Он состоит из трёх этапов. Первый предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключёнными, а также краткосрочное прекращение огня.

Палестинский чиновник сообщил Reuters, что ХАМАС «продемонстрировал гибкость» в отношении некоторых пунктов, которые позволят достичь рамочного соглашения, если Израиль одобрит его.

Одним из ключевых разногласий между Израилем и ХАМАС касательно мирного плана является продолжительность прекращения огня и будущая роль группировки в управлении Газой. ХАМАС требует полного прекращения войны и вывода израильских войск, Израиль же заявляет, что конфликт не закончится, пока ХАМАС не будет «ликвидирован». За восемь месяцев войны боевые действия приостанавливались лишь один раз — на неделю. Тогда ХАМАС освободил часть израильских заложников в обмен на палестинских заключённых.

Ранее The New York Times писала, что генералы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) выступают за перемирие с ХАМАС на фоне нехватки боеприпасов. Они считают это лучшим способом освободить 120 заложников, как живых, так и мёртвых, которых ХАМАС удерживает в Газе.