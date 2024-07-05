В Узбекистане запрещено создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств и их подразделений. Дополнение об этом внесено в закон «О политических партиях».

Поправку 2 июля подписал президент Шавкат Мирзиёев. Она была принята Законодательной палатой 11 июня и одобрена Сенатом 22 июня. Об обсуждении поправки до этого не сообщалось.

В преамбуле к закону отмечается, что в стране осуществляются масштабные меры по совершенствованию деятельности партий. В то же время требуется регулирование осуществления деятельности зарубежных партий на территории Узбекистана, говорится в документе.

В стране имеется пять зарегистрированных политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия, Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), Народно-демократическая партия и Экологическая партия.

Очередные выборы в парламент состоятся осенью. Предыдущие проходили в 2019 году.