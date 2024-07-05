В Узбекистане будет увеличен ежегодный объем выделяемых государственных средств для финансирования уставной деятельности политических партий. Изменения в закон «О финансировании политических партий» 2 июля подписал президент Шавкат Мирзиёев. Поправки были приняты Законодательной палатой 11 июня и одобрены Сенатом 22 июня.

Теперь ежегодный объем финансирования уставной деятельности партий формируется из расчёта 2,5% (до этого — 2%) от базовой расчётной величины, установленной на 1 сентября (до этого — 1 января) года, предшествующего году выделения этих средств, умноженных на количество граждан, включённых в списки избирателей на последних выборах в Законодательную палату.

Государственные средства на основании результатов последних выборов в Законодательную палату будут распределяться в следующем порядке: 40% — равными долями между партиями, 60% — пропорционально количеству полученных партиями депутатских мест в нижней палате парламента.

При этом в случае изменения количества депутатов перераспределение госсредств не производится.

Напомним, закон, кроме этого, разрешает финансирование политических партий за счёт вступительных и членских взносов, доходами от предпринимательской деятельности и пожертвований юридических лиц и граждан Узбекистана.

Закон также требует, чтобы партии публиковали информацию об объёме и источниках финансирования их деятельности.

Ранее сообщалось о введении запрета на создание и осуществление деятельности в Узбекистане политических партий зарубежных государств и их подразделений.

Очередные выборы в парламент состоятся осенью. Предыдущие проходили в 2019 году.