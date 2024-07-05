Политика

В закон «О политических партиях» внесено дополнение, запрещающее создание и осуществление деятельности в Узбекистане политических партий зарубежных государств и их подразделений.

Президент подписал поправки о введении новых обязательств и наказаний для депутатов и сенаторов. Их могут лишить полномочий при прогуле заседаний более 29 дней в год, получении ВНЖ или гражданства другого государства и в других случаях. У них также могут удержать зарплату при нарушении правил этики.

Президент Узбекистана подписал закон об увеличении ежегодного объёма выделяемых государственных средств для финансирования уставной деятельности политических партий.

Экономика

Марко Мантованелли, завершивший миссию главы представительства Всемирного банка в Узбекистане, поделился с «Газетой.uz» мыслями о том, какие реформы наиболее важны для страны, о важности приватизации и о том, как избежать частных монополий. Он призвал довести до конца переход к рыночной экономике.

Агентство S&P впервые присвоило кредитный рейтинг Навоийскому горно-металлургическому комбинату — крупнейшему предприятию Узбекистана. В 2023 году НГМК стал четвёртым в мире по добыче золота (82,2 тонны), но есть риски, связанные с водой, а также зависимостью от одного месторождения.

Общество

Центр помощи зависимым от наркотиков и алкоголя Hayot существует в Ташкенте около полугода. Корреспондент «Газеты.uz» посетил терапевтическую встречу группы зависимых и узнал, почему их нужно поддерживать и как работает программа реабилитации.

В сети распространяются жалобы потребителей на то, что счётчики завышают показатели использованной электроэнергии или делают неверные начисления в рамках социальной нормы. Комитет по конкуренции создал рабочую группу для изучения таких проблем.

Очередная смерть ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе произошла в Хатырчинском районе Навоийской области. Кроссовер BYD на высокой скорости сбил учащуюся 2-го класса, она скончалась на месте.

В Самаркандском районе водитель Nexia сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу, которую расширили перед саммитом ШОС в 2022 году. Жители постоянно переходят здесь дорогу, потому что расстояние между переходами — 1 км. В УБДД области призвали следить за детьми и соблюдать ПДД.

Ассоциация микромобильности Узбекистана создала Telegram-бот, куда граждане могут отправить жалобу о нарушениях водителей электросамокатов. Рассказываем, как он работает.

Услуги по организации и проведению мероприятий «Умра» определены в качестве отдельного вида лицензируемой деятельности. Лицензии будет выдавать Комитет по делам религий Узбекистана.

Загрязнение воздуха — одна из серьёзнейших экологических угроз для здоровья человека. Проблема становится фактором преждевременной смерти 4,2 миллиона человек в год. Как с ней борются страны мира — в обзоре конференции по созданию чистого воздуха в Центральной Азии.

Санэпидкомитет Узбекистана при проверке газированного гранатового напитка из Афганистана не выявил вредных веществ, но повторно проверит продукт на безопасность. В Кыргызстане ранее начали изымать афганский напиток из-за наличия в нём красителя, снижающего концентрацию у детей.

Средняя месячная температура в минувшем июне в Узбекистане превысила норму на 1−2,5 градуса, однако температурные значения не стали самыми высокими для первого месяца лета. При этом синоптики охарактеризовали прошедший июнь как экстремально сухой,

«Гадкий я 4» на трёх языках и ещё восемь кинопремьер, интеллектуальные квизы, выставка «Франция глазами узбекского фотографа», творческие мастер-классы для детей, вечеринки в аквапарке и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

Раннее творчество Урала Тансыкбаева показывают в Государственном музее искусств имени И. В. Савицкого. Работы, созданные в 1920—1930-х годах — в Нукусе их самое большое собрание — дают представление о том, с чего начинался и как изменился путь одного из ведущих художников Центральной Азии XX века.

Мир

Консервативная партия, правившая Британией 14 лет, с треском проиграла выборы в парламент. Большинство голосов набрала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером, который стал новым премьер-министром.

Израиль получил новые предложения от ХАМАС по сделке о прекращении огня в Газе и согласился возобновить переговоры, которые находились в тупике на протяжении нескольких месяцев.

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