Президент Узбекистана 2 июля подписал поправки в законы, вводящие новые требования и наказания для депутатов Законодательной палаты и кенгашей народных депутатов, а также членов Сената Олий Мажлиса.

Нижняя палата парламента одобрила поправки 11 июня, однако не сообщила об этом ничего в своём Telegram-канале и на сайте. Как выяснила «Газета.uz», закон был принят во второй половине дня без прямой трансляции, которая обычно проводится во время каждого заседания. Только два депутата выступили против документа, который был инициирован руководителями фракций политических партий, то есть законодательная инициатива принадлежит самим депутатам.

Сенат единогласно одобрил закон 22 июня — в целях «укрепления политических партий, повышения ответственности депутатов и сенаторов, а также соблюдения ими правил этики».

Депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев и его бывший коллега Расул Кушербаев обсуждали этот закон во время подкаста, вышедшего 15 июня. Кушербаев выразил недовольство работой парламента и спросил Ганиева, почему законодательная власть «находится в таком состоянии».

Ганиев отметил, что в стране на сегодняшний день в принципе разделения властей нарушен баланс.

«Попробую объяснить простыми словами. Если представить власть в виде пиццы, которая состоит из нескольких частей. Один кусок принадлежит исполнительной власти, другой — законодательной, третий — судебной, ещё одна часть неофициально — СМИ. Принцип сдержек и противовесов выглядит так. Что означает усиление парламента? В этом случае парламент вместо одного из восьми кусков пиццы начнёт потреблять два куска, то есть у него будет больше власти», — пояснил он.

«Власть никогда просто не предоставляется, за неё борются», — заявил депутат. «Ветви власти постоянно борются с друг другом. Если у пиццы восемь частей и одна сторона не захочет делиться с нами своим куском — это естественный процесс. То есть вы не должны ждать, что вам дадут власть, никто этого не сделает, нужно действовать самим, пытаться… Что делает у нас парламент? Вместо того, чтобы бороться за второй кусок, он говорит: „Нам многовато одного куска, мы наедаемся, возьмите у нас ещё половину, нам хватит, мы на диете“», — сказал парламентарий.

Дониёр Ганиев, отвечая на вопрос Кушербаева, подтвердил принятие закона (на тот момент об этом официально не сообщалось), согласно которому Законодательная палата сможет отзывать полномочия у депутатов напрямую (только в одном случае). Раньше это полномочие было только у избирателей, которые голосовали за отзыв мандата депутата. Комиссия по этике выставляла этот вопрос на рассмотрение, затем Законодательная палата принимала решение, которое направлялось в Центральную избирательную комиссию, после чего проводилось голосование среди избирателей округа.

Инициатива законопроекта принадлежит руководителями фракций политических партий, которые «желают усилить свою роль и силу над депутатами», заявил депутат.

Согласно поправкам, если депутат или сенатор без уважительных причин не будут принимать участие 30 или более рабочих дней в течение одного календарного года в деятельности соответствующей палаты, фракции политической партии, комитета, комиссии, в состав которых он избран, то их полномочия теперь прекращаются досрочно решениями Законодательной палаты или Сената.

Участие в заседаниях фракций стало обязательным. Расул Кушербаев сообщил, что не принимал в них участия, когда был депутатом, поскольку «от них не было пользы», и отправлялся к избирателям.

Расул Кушербаев спросил, была ли необходимость в этом законе: «Значит было много случаев, когда депутаты не выполняли свои обязанности и не посещали заседания?»

Дониёр Ганиев сказал, что тоже задал этот вопрос, и ему ответили, что таких случаев ещё не было. «Оказалось, что ещё не было ни одного такого случая, то есть все соблюдают правила этики. Кажется, это приняли для профилактики. Возможно, здесь закладывался такой смысл: „Депутат, будь внимателен, не забывай о партии, не забывай, откуда ты, будь верен своей партии“», — сказал он с карказмом.

Парламентарий сообщил, что законопроект приняли сразу в трёх чтениях. Кушербаев посчитал, что этим решением депутаты «ограничили сами себя». «Парламент всегда был таким, который ограничивает, кастрирует себя».