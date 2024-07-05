Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 июля подписал поправки в законы, вводящие новые требования и наказания для депутатов Законодательной палаты и кенгашей народных депутатов, а также членов Сената Олий Мажлиса. Нижняя палата парламента одобрила поправки 11 июня, верхняя — 22 июня.

Согласно изменениям, полномочия депутата и сенатора теперь прекращаются досрочно в следующих дополнительных случае:

если депутат и сенатор, работающий в Сенате на постоянной основе, будут заниматься другими видами оплачиваемой деятельности (кроме научной, творческой и педагогической деятельности) после получения предупреждения о недопустимости таких занятий.

неучастия без уважительных причин 30 или более рабочих дней в течение одного календарного года в деятельности соответствующей палаты, фракции политической партии, комитета, комиссии, в состав которых он избран. В этом случае их полномочия прекращаются по решению соответственно Законодательной палаты или Сената.

получения вида на постоянное жительство иностранного государства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

выхода депутата, избранного на основе списка партии, из членства политической партии, выдвинувшей его кандидатом в депутаты.

При прогуле в 30 дней палаты парламента сами принимают решение об отзыве, тогда как до этого, согласно закону о статусе депутата Законодательной палаты и сенатора, отзыв полномочий проходил через голосование избирателей — решение направлялось в Центральную избирательную комиссию, которая проводила голосование в округе. В остальных случаях отзыв по-прежнему будет проходить через голосование среди избирателей.

В законе также закрепляется обязательство депутата по участию в заседаниях фракций политических партий, в состав которых он входит.

Правила этики депутата и сенатора утверждаются соответственно постановлением Законодательной палаты и Сената. В случае нарушения правил этики депутата или сенатора вопрос о его поведении может быть рассмотрен соответствующей палатой или её комиссией по этике (кенгаше народных депутатов, если речь идёт о депутате кенгаша).

Закон дополняется статьёй 11−1 «Меры, применяемые за нарушение депутатом, сенатором правил этики депутата, сенатора».

За нарушение депутатом или сенатором правил этики к ним могут быть применены следующие меры воздействия:

вынесение предупреждения депутату или сенатору с указанием на недопустимость нарушения правил этики депутата, сенатора;

требование от депутата или сенатора принести извинения на заседаниях соответственно Законодательной палаты или Сената, а также комитета, комиссии, в состав которых он избран;

оглашение факта допущения нарушения депутатом или сенатором правил этики депутата, сенатора на заседании палаты;

удержание из заработной платы депутата или сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе;

досрочное прекращение полномочий депутата или сенатора.

В случае неучастия депутата или сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе, без уважительных причин на заседаниях соответствующей палаты, фракции политической партии, в состав которой он входит, а также комитета, комиссии, в состав которых он избран, из заработной платы депутата, сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе, без его согласия удерживается дневная заработная плата за каждый случай его неучастия.

При этом уважительными причинами для неучастия считаются временная нетрудоспособность, нахождение в командировке, трудовом или социальном отпуске, а также иные причины невозможности участия на заседаниях, о которых он заблаговременно сообщил.

В список оснований для отзыва депутата кенгаша народных депутатов, депутата Законодательной палаты и члена Сената также включается систематическое, без уважительных причин невыполнение своих обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе невыполнение поручений кенгашей народных депутатов, Законодательной палаты, Сената и их органов.

Чтобы удерживать часть зарплаты депутатов и сенаторов за нарушения в частью 2 статьи 269 Трудового кодекса вносится изменение.