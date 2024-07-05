Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 июля подписал поправки в законы, вводящие новые требования и наказания для депутатов Законодательной палаты и кенгашей народных депутатов, а также членов Сената Олий Мажлиса. Нижняя палата парламента одобрила поправки 11 июня, верхняя — 22 июня.
Согласно изменениям, полномочия депутата и сенатора теперь прекращаются досрочно в следующих дополнительных случае:
- если депутат и сенатор, работающий в Сенате на постоянной основе, будут заниматься другими видами оплачиваемой деятельности (кроме научной, творческой и педагогической деятельности) после получения предупреждения о недопустимости таких занятий.
- неучастия без уважительных причин 30 или более рабочих дней в течение одного календарного года в деятельности соответствующей палаты, фракции политической партии, комитета, комиссии, в состав которых он избран. В этом случае их полномочия прекращаются по решению соответственно Законодательной палаты или Сената.
- получения вида на постоянное жительство иностранного государства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
- выхода депутата, избранного на основе списка партии, из членства политической партии, выдвинувшей его кандидатом в депутаты.
При прогуле в 30 дней палаты парламента сами принимают решение об отзыве, тогда как до этого, согласно закону о статусе депутата Законодательной палаты и сенатора, отзыв полномочий проходил через голосование избирателей — решение направлялось в Центральную избирательную комиссию, которая проводила голосование в округе. В остальных случаях отзыв по-прежнему будет проходить через голосование среди избирателей.
В законе также закрепляется обязательство депутата по участию в заседаниях фракций политических партий, в состав которых он входит.
Правила этики депутата и сенатора утверждаются соответственно постановлением Законодательной палаты и Сената. В случае нарушения правил этики депутата или сенатора вопрос о его поведении может быть рассмотрен соответствующей палатой или её комиссией по этике (кенгаше народных депутатов, если речь идёт о депутате кенгаша).
Закон дополняется статьёй 11−1 «Меры, применяемые за нарушение депутатом, сенатором правил этики депутата, сенатора».
За нарушение депутатом или сенатором правил этики к ним могут быть применены следующие меры воздействия:
- вынесение предупреждения депутату или сенатору с указанием на недопустимость нарушения правил этики депутата, сенатора;
- требование от депутата или сенатора принести извинения на заседаниях соответственно Законодательной палаты или Сената, а также комитета, комиссии, в состав которых он избран;
- оглашение факта допущения нарушения депутатом или сенатором правил этики депутата, сенатора на заседании палаты;
- удержание из заработной платы депутата или сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе;
- досрочное прекращение полномочий депутата или сенатора.
В случае неучастия депутата или сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе, без уважительных причин на заседаниях соответствующей палаты, фракции политической партии, в состав которой он входит, а также комитета, комиссии, в состав которых он избран, из заработной платы депутата, сенатора, работающего в Сенате на постоянной основе, без его согласия удерживается дневная заработная плата за каждый случай его неучастия.
При этом уважительными причинами для неучастия считаются временная нетрудоспособность, нахождение в командировке, трудовом или социальном отпуске, а также иные причины невозможности участия на заседаниях, о которых он заблаговременно сообщил.
В список оснований для отзыва депутата кенгаша народных депутатов, депутата Законодательной палаты и члена Сената также включается систематическое, без уважительных причин невыполнение своих обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе невыполнение поручений кенгашей народных депутатов, Законодательной палаты, Сената и их органов.
Чтобы удерживать часть зарплаты депутатов и сенаторов за нарушения в частью 2 статьи 269 Трудового кодекса вносится изменение.