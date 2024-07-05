Очередная смерть ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе произошла в Хатырчинском районе Навоийской области. Видео трагедии появилось в социальных сетях.

В УБДД УВД области «Газете.uz» сообщили, что ДТП произошло 1 июля примерно в 19:20. Электрический кроссовер BYD Song Plus на 127-м километре двухполосной автодороги 4R48 сбил 8-летнюю девочку, учащуюся 2-го класса.

На видео видно, что два автомобиля Song Plus на высокой скорости, приближаясь к пешеходному переходу, продолжили ехать, не снижая скорость, хотя на переходе были пешеходы, включая детей.

Сначала переход проехала одна машина, отчего шедшая по переходу девочка упала на дорогу. Ехавший следом автомобиль наехал на неё. Девочка скончалась на месте.

Ранее Сенат сообщал, что за первые пять месяцев текущего года в Узбекистане 65 школьников погибли и около 300 получили травмы в результате ДТП.