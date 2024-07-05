Лейбористская партия получила большинство голосов в Палате общин в Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов, передаёт The Guardian.

По последним данным, лейбористы получили 411 из 650 мест в парламенте, что даёт им парламентское большинство. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании.

Консервативная партия, возглавлявшая страну последние 14 лет, набрала 119 мест. Это «катастрофическое поражение» и худший результат за всю современную историю партии, отмечает BBC News. В предыдущем созыве у тори было более 360 мест.

Действующий премьер-министр Риши Сунак признал поражение и сообщил, что поздравил Стармера с победой.

«Сегодня власть перейдёт из рук в руки мирным и упорядоченным образом, при доброй воле всех сторон. Это то, что должно вселить в нас уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ вынес сегодня отрезвляющий вердикт, нам предстоит многому научиться…, и я беру на себя ответственность за поражение», — заявил Сунак.

В ближайшие часы Сунак официально подаст в отставку королю Карлу III. Позже монарх на встрече со Стармером в Букингемском дворце попросит его возглавить правительство.

Места в парламенте также потеряли многие известные консерваторы, включая бывшего премьер-министра Лиз Трасс, министра обороны Гранта Шаппса и лидера палаты общин Пенни Мордаун.

Большого успеха по итогам выборов достигли либеральные демократы. Партия набрала рекордное 71 место (в прежнем составе нижней палаты их было восемь), укрепив свои позиции на юге Англии.

Шотландская национальная партия под руководством Джона Суини, которая выступает за независимость страны, получила всего девять мест, потеряв большинство из прежних 37 мандатов.

Членом парламента впервые стал лидер правой популистской партии Reform Найджел Фарадж — ему удалось это с восьмой попытки.

Почему проиграли консерваторы

The Guardian отмечает, что британцы голосовали, скорее, против консерваторов, нежели в поддержку лейбористов. Доля голосов (не мест) у последних составила 36,3%, что всего на 4,2 процентных пунктах выше, чем на предыдущих выборах. В то же время тори набрала 22,3% голосов — это на 20 процентных пунктов ниже, чем в 2019 году.

Британские избиратели явно не простили консерваторам серию провалов, последним из которых стала непродуманная финансовая политика предшественницы Сунака Лиз Трасс, из-за чего резко взлетела стоимость ипотечных кредитов для простых британцев, пишет издание.

Что известно о Кире Стармере

61-летний Стармер вырос в графстве Суррей и часто описывает себя как выходца из «рабочего класса». Его отец был слесарем-инструментальщиком на заводе, а мать — медсестрой.

Стармер стал первым человеком в своей семье, поступившим в университет. Он изучал право в Лидсе и в Оксфорде, а затем работал адвокатом, специализирующимся на правах человека. В конце 80-х он работал в странах Карибского бассейна и Африки, где защищал заключённых, приговорённых к смертной казни.

В 2008 году Стармер был назначен директором Королевской прокурорской службы — самым старшим прокурором в Англии и Уэльсе.

В 2015 году он был избран в парламенте от округа Холборн и Сент-Пэнкрас в Лондоне. Стармер работал в команде бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина в качестве его теневого секретаря по Брекситу.

После тяжёлого поражения Лейбористской партии на выборах 2019 года Корбин был вынужден уйти в отставку, а Стармер стал её лидером.

Под руководством Стармера Лейбористская партия пообещала сократить списки ожидания Национальной службы здравоохранения, построить 1,5 миллиона новых домов, а также создать тысячи новых мест для учителей.