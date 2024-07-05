По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году загрязнение воздуха вне помещений стало причиной преждевременной смерти 4,2 миллиона человек во всем мире. Порядка 89% этих случаев приходятся на страны с низким или средним уровнем дохода, главным образом в регионах ВОЗ стран Юго-Восточной Азии и стран Западной части Тихого океана.

Минувшей зимой Ташкент многократно занимал верхнюю строчку в рейтинге городов мира с самым загрязнённым воздухом. О проблеме, наконец, заговорили на уровне правительства и в сотрудничестве с соседними странами. Так, 19 июня в Ташкенте состоялся региональный диалог «Строительство будущего с чистым воздухом в Центральной Азии». В ходе мероприятия специалисты из Кыргызстана, Индии, Польши и Германии рассказали, какие антропогенные и природные факторы влияют на загрязнения воздуха в их странах и как они борются с проблемой.

Кыргызстан

Директор отдела реализации проектов Министерства природных ресурсов, экологии и надзора Кыргызстана Гульнара Абдуллаева отметила, что в стране разработан проект по анализу факторов, влияющих на загрязнение воздуха в Бишкеке — одном из самых загрязнённых столиц Центральной Азии.

По её словам, правительство и мэрию города больше всего волновала концентрация мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5, которая превышала рекомендуемые предельные показатели ВОЗ в семь раз. Проблема особенно актуальна в отопительный сезон, когда население начинает сжигать уголь.

Виталий Чеусов.



«В Бишкеке у нас одна ТЭЦ и порядка 70 котельных. 22 из них отапливались углём. [Мы рассматриваем] отдельные меры для решения проблемы отопления. Рассматриваем переход на тепловые насосы с использование грунтовых вод. В части города они очень близко расположены… Пилотные проекты мы реализовали вместе с другими партнёрами, и они показали очень хорошие результаты», — заявила Гульнара Абдуллаева.

Для снижения уровня использования грязного топлива в отоплении домохозяйств правительство планирует запустить проект на сумму 50 млн долларов. Из них 32 млн долларов направят на выдачу субкредитов населению для покупки экологичного оборудования. Также ожидается поддержка поставщиков и производителей устойчивых технологий.

«Именно здесь упор будет делаться на местных производителей для того, чтобы удешевить эти технологии, которые сейчас непосильны для основного населения Бишкека», — сказала Гульнара Абдуллаева.

Кроме того, проект предполагает укрепление системы управления качество воздуха и совершенствование городской ирригации, а также наращивание зелёного фонда.

Ещё один фактор загрязнения воздуха — учащающиеся песчаные бури. По данным метеорологического прогноза, тенденция продолжится, заявила эксперт. При этом географическое расположение Бишкека, находящегося в горной местности, препятствует проветриваемости города.

«Проблему [песчаных бурь] мы попытаемся решить за счёт высадки зелёных насаждений, чтобы хотя бы что-то пропускать в город. Они также поглощают вредные вещества и создают комфортную среду для горожан», — отметила Гульнара Абдуллаева.

Она продолжила, что Минприроды Кыргызстана хочет создать систему мониторинга качества воздуха и расширить сеть за счёт установки автоматических станций, а также обновить стандарты. Эти меры помогут специалистам принимать решения на высоком уровне, считает эксперт.

«Сбор и обработку данных хотим обновить именно посредством современных лабораторий, которые будут мониторить и делать анализ именно загрязнителей, — сказала Гульнара Абдуллаева. — Также планируется подготовка генеральных планов именно по качеству воздуха, то есть разработка стратегических документов».

Польша

Специалист Департамента охраны воздуха и переговоров по климату Министерства климата и окружающей среды Польши Магдалена Брадовска отметила, что в стране действуют 228 станций мониторинга качества воздуха и реализуются программа по борьбе с загрязнением воздуха на 2018−2029 годы. В её рамках заменяют старые твердотопливные печи и котлы на современное оборудование с низким уровнем выбросов углерода. Кроме того, в стране модернизируют систему отопления в частных домах.

Источник фото: fb.com/volodashick.denis



В конце 2021 года Польша приняла национальную программу по улучшению качества воздуха на 2025−2040 годы. Для её реализации разрабатываются кратко-, средне- и долгосрочные планы по решению проблемы.

Краткосрочные планы направлены на смягчение последствий, к которым приводит превышение пороговых значений, оповещение населения о качестве воздуха и снижении риска превышения предельных концентраций.

Германия

Кристина Юрих из Агентства по охране окружающей среды ФРГ рассказала, что для сокращения выбросов в Германии внедряют эффективные системы снижения выбросов. Используется технология десульфурация дымовых газов, которая предполагает удаление серы из выбросов. Кроме того, устанавливаются системы пылеуправления, электрофильтры, принимаются меры по сокращению выбросов оксида азота.





Автоматические системы мониторинга за загрязнением воздуха измеряют концентрации загрязняющих веществ на всех крупных предприятиях, сжигающих топливо. Они ведут постоянный мониторинг за загрязнением, рассказала Кристина Юрих.

По её словам, в стране также выводят из эксплуатации старые электростанции, не соответствующие современным экологическим требованиям. Германия старается изменить структуру топливного баланса, заменяя уголь и природный газ возобновляемыми источниками энергии. За 2010−2023 годы страна значительно нарастила использование ВИЭ и вывела из эксплуатации все атомных электростанций.

Индия

Главный инженер Совета по контролю за загрязнением воздуха индийского штата Одиша Нихаранган Сахуу рассказал, что качество воздуха в 131 городе страны не соответствует нормам. Для решения проблемы принята национальная программа «Чистый воздух». Она охватывает такие направления, как мониторинг качества воздуха, повышение кадрового потенциала, обращение с отходами, выбросы транспорта, промышленность, отходы строительства и работу с населением.