Родители, организовавших свадьбу своих несовершеннолетних детей в Бухаре, привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана.

Ранее Kun.uz сообщил, что свадебная церемония состоялась 29 июня между 16-летним юношей из Шафирканского района и 17-летней девушкой из Каракульского района в банкетном зале «Фатхобод».

По данному факту ОВД Каракульского района провёл доследственную проверку и оформил в отношении родителей административный протокол по части 2 статьи 47−3 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства о брачном возрасте или порядка заключения брака).

За выдачу замуж и женитьбу лица, не достигших брачного возраста, Н. С. и Н. К. оштрафованы на 7 базовых расчётных величин (2,38 млн сумов).

Сообщается, что родители не проводили религиозный обряд (никах) и не регистрировали брак в ЗАГС, а провели только церемонию свадьбы.

Согласно Семейному кодексу Узбекистана, брачный возраст и для мужчин, и для женщин составляет 18 лет.

«Нарушение этого требования закона совершенно противоречит праву ребёнка на образование, здравоохранение и гармоничное физическое, умственное и духовное развитие», — заявили в пресс-службе детского омбудсмана.

Около 125 дел рассмотрели суды с начала года

«Газета.uz» изучила данные на сайте Верховного суда и выяснила, что с начала 2024 года суды рассмотрели около 125 дел, связанных с нарушением законодательства о брачном возрасте или порядка заключения брака.

В их числе — вступление в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, выдача замуж либо женитьба лица, не достигшего брачного возраста, родителями или лицами, их заменяющими, а также совершение религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста.

Как уточнила редакции детский омбудсман Сурайё Рахмонова, до 2019 года, когда брачный возраст для девушек был повышен до 18 лет, ранних браков было более 5123 (в 2018 году). В 2023 году было зарегистрировано 42 таких случая.

Хоким Касанского района Кашкадарьи Асрол Бойкараев после встречи с детским омбудсманом в декабре прошлого года подверг критике «родителей, которые обращаются к своим дочерям как к предмету, имуществу и хотят рано выдать их замуж».