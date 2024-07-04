Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июля выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотруднидничества в столице Казахстана Астане, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале своего выступления глава государства приветствовал завершение процедур по вступлению Беларуси в ШОС.

Далее Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что нынешний саммит проходит в условиях обострения международной ситуации.

«Возникают все новые разрушительные конфликты, усиливаются вызовы и угрозы глобальной и региональной безопасности. Это происходит на фоне снижения взаимного доверия между государствами, усиления противостояния и соперничества и как результат — роста геополитической напряжённости. Все чаще нарушаются нормы и принципы международного права», — сказал глава Узбекистана.





«К сожалению, имеющиеся у мирового сообщества инструменты потеряли свою эффективность в разрешении нарастающих кризисов и проблем, — подчеркнул президент. — В столь непростых условиях чрезвычайно важно сохранить и ещё больше укрепить нашу приверженность базовым принципам ШОС, благодаря которым стали возможны сегодняшние успехи Организации, её высокий авторитет и стабилизирующая роль в международных делах».

Глава Узбекистана отметил, что считает важным и впредь придерживаться основополагающих принципов «Шанхайского духа» — взаимного доверия и взаимной выгоды, равенства, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию, сохранять незыблемость принципа консенсуса при принятии решений, внеблоковый статус организации, её открытость, ненаправленность против третьих стран, равноправие и уважение суверенитета всех участников, независимо от их экономического, военного и политического потенциала.

«В сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС. Мы должны усилить сплочённость „семьи ШОС“, максимально использовать открывающиеся возможности, последовательно воплощая в жизнь принцип совместного развития», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Задачи, стоящие перед ШОС

Президент Узбекистана остановился на актуальных задачах, стоящих перед ШОС.

Первое. Поиск новых подходов к обеспечению безопасности

«В условиях беспрецедентного дефицита доверия на глобальном уровне возрастает необходимость поиска новых подходов к обеспечению нашей общей безопасности», — сказал глава государства.

«Поэтому сегодня как никогда актуальна выдвинутая нами Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания. Считаем, что принятие Кодекса добрососедства, доверия и трансграничного партнёрства ШОС будет способствовать укреплению диалога и дальнейшему углублению многостороннего сотрудничества в новых реалиях», — добавил он.

Напомним, президент Узбекистана озвучил Самаркандскую инициативу солидарности на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году. «Ее цель — вовлечь в глобальный диалог всех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы и решения, — пояснил тогда Шавкат Мирзиёев.

Второе. Достижение стратегического прорыва в экономическом измерении.

«Считаем, что настало время разработать Соглашение по упрощению процедур торговли в рамках ШОС. В него могли бы быть включены совместные меры по устранению торговых барьеров, сближению технических регламентов и сертификации, систем фитосанитарного и ветеринарного контроля», — выразил мнение глава Узбекистана.

Кроме того, президент предложил с учётом мировой тенденции развития трансграничной электронной коммерции подготовить программу сотрудничества в этой сфере с интеграцией действующих цифровых торговых платформ.





Третье. Поддержка программ промышленной кооперации.

Шавкат Мирзиёев предложил разработать комплекс мер по стимулированию взаимных инвестиций, прежде всего в инфраструктуру, высокотехнологичные отрасли промышленности и сектор услуг.

При этом важно продумать механизмы финансовой поддержки таких проектов, вернуться к рассмотрению вопросов создания Фонда и Банка развития ШОС", — отметил он.

Четвёртое. Формирование инклюзивной транспортной системы по линиям «Восток — Запад» и «Север — Юг»

«Многовариантность транспортных коридоров — это важнейшее условие устойчивого развития всего нашего региона», — подчеркнул он, предложив также разработать План цифровизации логистических процедур, в том числе организации электронного обмена данными о товарах, перемещаемых через границы стран ШОС.

Пятое. Расширение современной и надёжной энергетической инфраструктуры на пространстве ШОС.

«Мы в Узбекистане приняли большую программу опережающего развития „зелёной“ энергетики, ежегодно вводим порядка двух гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации. Начали работу над проектом промышленного производства „зелёного“ водорода», — сказал президент страны.

Он предложил разработать Комплексный план сотрудничества по стимулированию привлечения инвестиций и технологий в возобновляемую энергетику.

Шестое. Ускоренная цифровая трансформация.

«На наш взгляд, переход к цифровой экономике, внедрение „искусственного интеллекта“, передовых IT-решений имеют определяющее значение для конкурентоспособности наших стран», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Для обмена знаниями, опытом и лучшими практиками, а также развития системного взаимодействия IT-парков он выступил за разработку программы «Технологии будущего ШОС».





Седьмое. Принятие «дорожной карты» сотрудничества стран ШОС в области социального развития и защиты.

«Уверен, что реализация конкретных задач по повышению уровня жизни и развитию территорий, в первую очередь сельских районов, станет общим вкладом в достижение целей Повестки дня до 2030 года», — сказал глава Узбекистана.

Восьмое. Разработка совместной электронной платформы «Атлас продовольственной безопасности ШОС».

Платформа, как ожидается, объединит данные об агропромышленном потенциале наших стран в разрезе производимой продукции и возможностей поставок.

Отдельно президент вновь остановился на теме безопасности.

«Необходимо продолжить тесную координацию работы компетентных органов наших стран в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, в том числе по линии РАТС ШОС», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Хочу остановиться на положении дел в соседнем Афганистане как неотъемлемой части Центральной Азии, непосредственно влияющем на региональную стабильность. Различия в подходах к выстраиванию отношений с нынешними афганскими властями известны. Убеждён, что поддержание диалога с Кабулом отвечает интересам безопасности и экономического развития всего региона. Все больше стран начинают это осознавать», — подчеркнул президент Узбекистана.

В связи с этим он вновь предложил возобновить работу Контактной группы «ШОС ­- Афганистан».