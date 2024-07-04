Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июля принял участие во встрече формата «ШОС плюс» на тему «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

В мероприятии, помимо глав делегаций стран-членов ШОС, участвовали лидеры государств-наблюдателей и партнёров по диалогу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.





В своём выступлении президент Узбекистана подчеркнул: «Мир как никогда нуждается в восстановлении доверия, справедливости и солидарности. Глобальные политические и экономические „разломы“, войны и конфликты подрывают устои и ключевые принципы системы международных отношений. Противоречия и протекционизм порождают фрагментацию мировой экономики и сбои в цепочках поставок, возводят новые разделительные линии, препятствующие эффективному взаимодействию стран в области торговли, финансов и инвестиций, трансфера технологий и инноваций».

Единственный путь решения этих проблем, сказал он, — консолидация усилий в интересах всеобщей безопасности, развития и процветания.

ШОС, как отметил Шавкат Мирзиёев, остаётся «центром притяжения для многих стран, стремящихся выстраивать широкое сотрудничество без политических и идеологических предубеждений».





В то же время, отметил он, складывающиеся реалии требуют новых стратегических подходов к повышению эффективности Шанхайской организации сотрудничества.

«Сегодня, когда она стоит на пороге своего 25-летия, пришло время выработать новую повестку дня ШОС, которая соответствовала бы огромному потенциалу и возрастающей роли нашей организации в мировой политике и экономике», — сказал глава Узбекистана.

«Опираясь на „шанхайский дух“ и основополагающие принципы хартии, следует сохранять единство и сплочённость внутри организации. Предлагаю активизировать совместные усилия по укреплению атмосферы доверия и дружбы в рамках ШОС, устранению барьеров на пути к более глубокому сотрудничеству», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Прежде всего необходимо по-новому взглянуть на концептуальные основы деятельности ШОС в вопросах обеспечения безопасности. Природа и масштабы современных вызовов существенно изменились со времени учреждения организации. Возрастающую угрозу представляют экологические и стихийные бедствия, дефицит водных ресурсов и продовольствия, кибератаки, новые методы подрыва суверенитета и экономической стабильности. Все это нужно также учесть при рассмотрении вопросов укрепления потенциала ШОС, в том числе при создании Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности», — заявил президент Узбекистан.

Он предложил ежегодно проводить «Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности» с участием руководителей компетентных органов и экспертов всех стран организации.

Кроме того, Узбекистан предлагает последовательно «перезагрузить» торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС, которое продолжает оставаться фрагментарным, сказал глава государства. «Нам до сих пор не удалось создать прочные основы многосторонней торговли и межотраслевого партнёрства. В течение длительного времени не достигнут консенсус по вопросу создания Фонда и Банка развития ШОС», — отметил он.

«Сегодня на саммите мы согласились принять комплексные меры по упрощению торговых процедур и развитию электронной торговли, стимулированию технологической кооперации, в том числе в отраслях индустрии будущего», — сообщил глава Узбекистана.

Для создания платформы бизнес-диалога он предложил ежегодно проводить в странах организации международную промышленную выставку «ЭКСПО ШОС».





«Новые геополитические реалии убеждают нас в необходимости формирования инклюзивной и интегрированной транспортно-транзитной системы для укрепления межрегиональной взаимосвязанности, — отметил президент. — Глобальные проблемы, такие как изменение климата и экологические катастрофы, не могут оставаться вне поля зрения организации. Наши страны все чаще сталкиваются со стихийными бедствиями, деградацией почв, снижением урожайности в сельском хозяйстве, загрязнением воздуха, нехваткой воды».

«Считаю, что климатическое сотрудничество должно стать важнейшим элементом новой повестки ШОС», — заявил президент Узбекистана. Шавкат Мирзиёев выступил за разработку соглашения о сотрудничестве в борьбе с изменением климата с конкретными мерами по достижению общих целей и задач в области «зелёного» развития.

Он предложил создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС. Он будет проводить исследования в области экологической устойчивости и «зелёного» роста.





Центральное место в повестке Организации должно быть отведено улучшению качества жизни населения и социальной защиты, отметил президент.

В следующем году Узбекистан проведёт в Самарканде под эгидой ООН Глобальную конференцию по вопросам устойчивой социальной защиты как вклад в достижение целей Саммита будущего.

В заключение президент Узбекистана предложил предлагаем разработать Единый банк гуманитарных инициатив и программ ШОС, который позволит систематизировать и совместно осуществлять проекты в указанных направлениях с привлечением всех заинтересованных сторон.