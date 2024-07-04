В Узбекистане отказались от внедрения системы E-aktiv (Э-омбор) в налоговой сфере. Об этом 4 июля на открытом диалоге с представителями сфер фармацевтики и медицины заявил председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев.

«Мы отказались от E-aktiv, E-aktiv не будет. Его оказалось трудно внедрить, поэтому решили отменить. Мы отказались», — сказал он под аплодисменты зала.

В конце июня 2022 года президент подписал указ, согласно которому до 1 марта 2023 года отражение всех операций, связанных с учётом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также формированием и уменьшением уставного капитала в системе E-aktiv является добровольным. Потом этот срок продлили до 1 января 2024 года, а затем — до 1 апреля.

Кудбиев отметил, что благодаря внедрению цифровой маркировки на лекарства и ИКПУ (идентификационный код продукции и услуг) Налоговый комитет получает данные о видах и количестве препаратов, которые приобретаются на уровне махаллей.

По его словам, эта информация нужна не только для налоговых органов с точки зрения фискальной политики, но и Министерству здравоохранения, которое сможет узнавать о заболеваниях в разрезе махаллей, о производителях и дистрибьюторах.

Он сообщил, что Налоговый комитет готовит анализ фармацевтического рынка и в ближайшее время откроет доступ для общественности. Сейчас можно увидеть топ-10 продаваемых лекарств с начала года, топ-10 встречающихся заболеваний, топ-10 производителей, количество чеков, средний чек, общую сумму проданных лекарств и другое.

Также планируется подготовить данные о местных и импортных лекарствах, включая их количество и сумму в разрезе регионов.

Шерзод Кудбиев сообщил, что с 1 апреля (после возвращения НДС в 12% на лекарства) резко сократился оборот рынка фармацевтики в Узбекистане.

«Нам нужно задать себе вопрос, почему так происходит. Разве у нас на 30−40% сократились обращения в медицинские учреждения, объём [оказываемых] медицинских услуг, а в некоторых случаях — на 80%? О чём это говорит? Как нам на это реагировать?», — спросил он, предложив предпринимателям вместе найти решение.

По его словам, при отмене льготы на НДС (12%) на ряд лекарств с 1 апреля в правительстве обсуждали влияние этой меры на социально уязвимыми слои населения. Если раньше они через приложение Soliq получали возврат НДС в виде кэшбека при покупке мяса, яиц и масла, то в январе этого года в список таких товаров добавлены мука, ️сахар, лекарства и медицинские услуги.

На сегодняшний день 49455 гражданам, включённым в «Единый реестр социальной защиты», выплатили кэшбек за лекарства на 7,7 млрд сумов, сообщил глава комитета.