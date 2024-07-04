В Узбекистане планируется отменить ценовые ограничения на медицинские изделия и безрецептурные лекарства. Об этом в ходе открытого диалога с бизнесом в сфере медицины и фармацевтики 4 июля сообщил директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Абдулла Азизов.

Один из предпринимателей заявил, что из-за установленного лимита по наценке «процветает» контрабандный завоз лекарств и медизделий, а после отмены льгот по НДС на рынке может стать ещё больше контрабандной продукции. Он также указал, что лекарства продаются миллионными тиражами, тогда как медицинские изделия в пределах 1000 штук.

С 2017 года предельная наценка для оптовой торговли (дистрибьютеров) составляет 15% базовой стоимости, для розничной торговли (аптек) — 20% покупной стоимости. В 2020 году цены на лекарства начали регистрировать в рамках системы референтного ценообразования. Это — сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом. Государственный регулятор, сравнив уровни цен на конкретный товар за рубежом, вправе выбрать порог рыночной цены, запретив продавцам превышать его.

Глава Фармагентства Абдулла Азизов сообщил, что это предложение уже включено в проект указа президента, который находится на рассмотрении в Администрации президента.

«Мы уже согласовали это с Министерством финансов. 15−20% наценки останется только для рецептурных лекарств. [Лимит по наценке] будет отменён и для безрецептурных, и для медицинских изделий. Все дали разрешение. Осталось согласовать 1−2 пункта, по моим ожиданиям, указ должен выйти в течение 2−3 недель», — сказал он.

Предприниматель также предложил изменения налогообложению, чтобы создать равные условия на рынке для всех. По его словам, сейчас многие частные клиники платят налог от оборота в 4% и пытаются сделать так, чтобы их оборот не превышал 1 млрд сумов.

Абдулла Азизов сообщил, что это предложение также включено в проект указа президента. Планируется, что с 2025 года все компании, занимающиеся лекарствами и фармацевтической продукцией, станут плательщиками НДС.



