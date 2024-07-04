Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана возбудил дело в отношении против Lukoil Overseas Supply and Trading (Кипр), «дочки» российской «Лукойл», сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, комитет выявил признаки манипуляции ценами на техническую серу со стороны компании при реализации продукции через биржевые торги, включая несоответствующее выставление объёмов продукции на торгах, что привело к увеличению цен на продукцию. В результате цены на технический серу на биржевых торгах увеличились в среднем от 10% до 50%.

Дело в отношении компании открыто по признакам нарушения закона «О конкуренции» и положения, утверждённого постановлением Кабинета министров №170 от 18 марта 2020 года.

В июне биржевая цена на техническую серу была очень волатильна. Если 10 июня продукция продавалась за 220,9 тысячи сумов за тонну при объёме выставления на торги 1435 тонн, то 20 июня цена поднималась до 276,6 тысячи сумов за тонну (объём — 5271 тонна).

28 июня цена опускалась до 52 тысячи сумов (объём — 20 тонны), а в следующую торговую сессию увеличилась до 280 тысячи сумов за тонну (5000 тонн).

Lukoil Overseas Supply and Trading LTD была создана в апреле 2010 года как маркетинговая компания для реализации совместной продукции в ходе реализации соглашений о разделе продукции в отношении ряда газовых месторождений. Она вышла на биржевой рынок технической серы в Узбекистане в 2015 году. На сегодняшний день компания вместе с «Узбекнефтегазом» входит в реестр предприятий, доминирующих на рынке технической серы.

Техническая сера применяется в производстве удобрений, пестицидов, резиновых изделий, фармацевтических препаратов, красителей, взрывчатых веществ и других химических продуктов. Сера также используется в процессе очистки нефти и газа, а также в производстве бумаги, текстиля и пластмасс.