Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей вмешался в проблему с импортом лифтов в Узбекистане.

В конце марта местные предприниматели столкнулись с проблемами при ввозе лифтов в страну. Выяснилось, что трёхлетние сертификаты соответствия импортёров по поручению правительства были приостановлены, из-за чего они не могли получить их через таможенную границу.

Сенат Олий Мажлиса в середине июня сообщил, что проблема сдвинулась после их вмешательства. Предварительные изучения сенатского комитета показали, что ГУ «Промышленная безопасность» является единственным в стране аккредитованным органом по сертификации промышленной продукции (лифты, эскалаторы, газовые баллоны, котлы отопления).

Из-за прекращения действия аккредитации учреждения Узбекистан остался без действующего и аккредитованного органа по сертификации для оценки соответствия, что создало проблемы предпринимателям. Выяснилось, что на таможенных складах находились 332 лифта и эскалатора стоимостью 9,5 млн долларов, привезённых 47 предприятиями, которые не могут установить оборудование из-за аннулирования лицензий, выданных же самим регулятором.

Комитет по конкуренции внёс в Министерство горнодобывающей промышленности и геологии и Кабинет министров свои предложения, чтобы решить проблему импортёров лифтов: