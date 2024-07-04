По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан направлена гуманитарная помощь, адресованная жителям южных районов соседней страны, пострадавших от наводнения, сообщает 4 июля ИА «Дунё».

28 июня из-за сильных дождей в Ошской и Баткенской областях произошло наводнение, в результате которого погибло более 10 человек, в том числе дети, во многих населённых пунктах наблюдались разрушения, более 1300 человек эвакуированы.

Гуманитарный груз был доставлен на пограничный пункт Кызыл-Кия в Баткенской области. В церемонии передачи груза приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Санжар Зупаров, генеральный консул Узбекистана в Оше Зафарбек Ахмедов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Акилбек Мазарипов, заместитель полномочного представителя президента Кыргызстана в Ошской области Ильяз Ташбаев и другие официальные лица.

Гуманитарная помощь была передана администрации Ноокатского района Ошской области. На церемонии подчёркивалось, что узбекский народ поддерживает братский Кыргызстан в трудное время, выражено глубокое сочувствие семьям погибших в результате происшествия, высказаны пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении.

По данным МЧС Кыргызстана, весь гуманитарного груза составил 95 тонн. В него вошли мука, растительное масло, сахар, другие продукты питания и товары.