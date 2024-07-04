Президент США Джо Байден заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру и выходить из президентской гонки после провальных дебатов с Дональдом Трампом, передаёт CNN.

«Позвольте мне сказать это как можно яснее, проще и прямолинейнее: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу. Я участвую в этой гонке до конца, и мы собираемся победить», — заявил Байден на телеконференции со всеми сотрудниками своего предвыборного штата. Он признал, что «последние несколько дней были тяжёлыми».

На встрече присутствовала и вице-президент Камала Харрис, которую считают возможной заменой Байдену, если тот все-таки решит не баллотироваться.

Накануне Байден и Харрис встретились виртуально и лично с 24 губернаторами-демократами, чтобы заверить их, что он готов к переизбранию. После этой встречи губернаторы Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда выступили перед СМИ и заявили, что продолжат поддерживать Байдена.

Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден раздумывает о том, чтобы снять свою кандидатуру, если в ближайшие дни не получится переломить мнение общественности. В Белом доме назвали это утверждение «абсолютно ложным».

CNN со ссылкой на источники пишет, что семья Байдена, включая первую леди Джилл Байден, полностью поддерживает его решение участвовать на выборах. По словам бывшего помощника Байдена, президент и его супруга не принимают важные решения, не посоветовавшись друг с другом.