Верховный суд Японии признал неконституционным старый закон о евгенике, по которому в 1950—1990-е годы были принудительно стерилизованы тысячи жителей страны, и обязал власти возместить ущерб жертвам, сообщает Kyodo.

О законе

С 1948 по 1996 год в Японии действовал закон о евгенической защите. Он разрешал врачам проводить аборты и добровольные или принудительные стерилизации людям с инвалидностью, в том числе с психическими расстройствами и наследственными заболеваниями, чтобы предотвратить рождение детей, которых власти считали «неполноценными».

За время действия закона были стерилизованы около 25 тысяч человек, из них более 16 тысяч — без согласия. Многие из них на тот момент были детьми.

Наиболее активно закон применялся в 1960-х и 1970-х, во время послевоенного бума рождаемости в стране. Для проведения операций допускалось использование физической силы, анестезии и обман, пишет BBC.

Как пострадавшие добивались компенсации

В 2018 году одна из жертв впервые подала в суд на правительство. Затем последовали десятки аналогичных исков. В 2019 году власти предложили выплатить каждой жертве компенсацию в размере 3,2 млн иен (19,8 тысячи долларов). На данный момент её получили 1100 человек.

Но некоторые пострадавшие продолжили борьбу, добиваясь более высокой компенсации.

Решение, вынесенное 3 июля, касалось пяти таких исков, поданных истцами со всей страны в суды низшей инстанции, которые затем перешли в Верховный суд.

В четырёх случаях японское правительство обжаловало решения о выплате компенсаций. В пятом деле две женщины обжаловали отказ в удовлетворении их требований, так как суд низшей инстанции счёл, что по их делам истёк срок давности.

В результате Верховный суд оставил в силе решение судов низшей инстанции, обязав правительство выплатить от 11 млн (68 тысяч долларов) до 16,5 млн иен (102 тысячи долларов) каждому пострадавшему и 2,2 млн иен (13 тысяч долларов) супругам пострадавших, которые уже умерли. По пятому иску Верховный суд отменил решение судов низшей инстанции и постановил, что к искам о компенсации в делах о принудительной стерилизации не может применяться срок давности, составлявший 20 лет.

Кроме того, все 15 судей Верховного суда единогласно признали закон о евгенике неконституционным, отмечает Kyodo. Они заявили, что он нарушил статью 13 Конституции, которая гарантирует свободу людей не подвергаться физически инвазивным процедурам против их воли, и статью 14, предусматривающую право на равенство.

Главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси пообещал, что правительство своевременно выплатит компенсации и отреагирует «соответствующим образом» после изучения постановления.