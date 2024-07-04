Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате трагедии в штате Уттар-Прадеш.

Шавкат Мирзиёев выразил слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Газета.uz» писала, что минимум 121 человек погиб и 31 получил ранения в давке на религиозном собрании в деревне Пхулрай Могол Гархи.

Люди собрались, чтобы послушать проповедника Бхоле Бабу. На встречу, по данным полиции, пришли около 250 тысяч человек при разрешённой вместимости в 80 тысяч. Среди жертв — 112 женщин и семеро детей.