Испания — Германия: 45/55

Общепризнанно лучшие нынешнего Евро, к этой паре как никогда подходит избитое клише «досрочный финал». Обе сборные изначально ходили в фаворитах, обе заметно прибавили по ходу турнира.

Фото: Selección Española Masculina de Fútbol / X

На стороне испанцев кураж, пойманный в четвертьфинале против сборной Грузии, истовая вера в свои силы, которая появилась даже у сидящих на скамейке запасных после точных замен наставника «фурии роха» Луиса де ля Фуэнтэ. И только настойчиво упрямая статистика портит настроение испанским болельщикам: в плей-офф их сборная ещё ни разу не выигрывали у хозяев больших турниров.

На стороне сборной Германии лишний день отдыха, великолепная сыгранность, Джамал Мусиала и Антонио Рюдигер — сплав молодости и опыта и, конечно же, сам Юлиан Нагельсманн — тренер «бундесманшафт» уже доказал, что умеет переломить ход игры, первоначально не совсем удачно складывающейся по его изначально задуманному плану.

Фото: German Football / X



Про превосходство в болельщиках напишем отдельно: домашняя поддержка числом и голосами лишней не бывала, но иногда ставит перед хозяевами турнира сложности психологического перегрева. Возможно, поэтому преимущество немцев в этой паре минимальное.

Франция — Португалия: 60/40

Многие болельщики сразу вспомнили финал домашнего для французов чемпионата Европы-2016. Учитывая отсутствие голевого изобилия у обеих команд, ремейк того матча вполне возможен. Кризис «перепроизводства» футбольных звёзд в обеих странах всегда делает задачу тренеров особо нервной при выборе состава на конкретную игру.

Фото: UEFA EURO 2024 / X

Преуспел в этом больше наставник «трёхцветных» Дидье Дешам, находящийся у руля сборной уже 12 лет и обросший тактическим упрямством. В матче 1/8 финала с бельгийцами он опять вернул себе реноме тренера, умеющего переворачивать даже очень скучное зрелище, а французы начали забивать с игры и без помощи соперников.

Португальская сборная, ведомая Роберто Мартинесом, перед чемпионатом представлялась командой, опровергающей слова «уныние» и «скука». Но турнирная стратегия и соперники разрушили этот оптимизм. К тому же в СМИ и соцсетях вновь судачат не о планах «европейских бразильцев» на игру, а о слезах Криштиану Роналду после незабитого пенальти, о «роналдупоклонении» тренера и остальных игроков.

Фото: Portugal / X

На этот счёт есть пара возражений. Во-первых, Роналду все-таки забил. Во-вторых, информация из внутреннего расположения португальцев свидетельствует, что «звёздность» КриРо никак не влияет на игру остальных. Вопрос лежит сугубо в португальских тактических настройках и умении Мартинеса найти противоядие французским атакам.

Англия — Швейцария: 50/50

У тренера англичан Гаррета Саутгейта тоже есть свой джокер — лучший на данный момент футболист на планете Джуд Беллингем, умелец забивать важные голы в концовке матча. Вот только забивает он за сборную, как считают эксперты, не благодаря, а вопреки предматчевым установкам наставника сборной. Когда отступать уже некуда, когда перед командой маячит окошко кассы для покупки билетов домой.

Фото: England / X

В который уже раз в прогнозах на победу перед игрой англичан самое употребляемое из слов — союз «если». Если Саутгейт позволит своим игрокам отойти от сугубо прагматичной схемы. Если решится пойти на серьёзные перестановки уже в ходе игры. В конце концов, если соперник накажет «львов» уже в самом дебюте встречи.

Присутствие в этой паре сборной Швейцарии делает её дуэль с англичанами одной из самых непредсказуемых в четвертьфиналах. Наставник команды Мурат Якин неожиданно для многих специалистов сумел вывести швейцарцев на новый уровень, которая будто и не заметила итальянцев в 1/8 финала, обыграв их исключительно на классе во всех компонентах игры: прессинге, организованности и тактической гибкости. Остаётся ещё один важный пазл, которого нет в этом швейцарском механизме — индивидуальный уровень игроков. Четвертьфиналы порой вытаскиваются вопреки плану, игровой сюжет здесь закручивается по невероятной спирали.

Нидерланды — Турция: 65/35

Когда сборная Турции пробилась в плей-офф, многие подытожили: команда допрыгнула до своего потолка выступлений на Евро. Так вот, подопечные Винченцо Монтеллы снова прыгнули выше головы. И явно не прочь прыгнуть ещё разок. Главными по прыжкам в матче с австрийцами стали защитник Мерих Демирал, оформивший дубль после угловых, и вратарь Мерт Гюнок, совершивший, возможно, главный сэйв в своей жизни.

Фото: UEFA EURO 2024 / X

Других преимуществ у сборной Турции в четвертьфинале пока не просматривается. В матче с Нидерландами у турецкого кипера будет возможность пополнить список своих подвигов. А вот ещё один «подвиг» Демирала может стоить ему дисквалификации: УЕФА уже начало разбирательство по поводу жеста футболиста из арсенала экстремистской организации «Серые волки».

Сборная Нидерландов в 1/8 финала лихо разобралась с командой Румынии, после чего все дружно начали воспевать ей футбольную осанну. Рональд Куман вновь провозглашён в гения замен и тактического монстра. А его подопечные в матче с румынами растранжирили моментов, которых некоторым сборным не хватит на весь чемпионат.

Фото: UEFA EURO 2024 / X

Гакпо раззабивался, треугольник полузащиты Схаутен-Рейндерс-Симмонс вновь стал «золотым», Ван Дейк в защите по-прежнему грозен и неуступчив. Вся интрига турнирной судьбы «оранжевых» будет складываться по тому, как соперник позволил Нидерландам перевести игру в привычную им среду размашистых атак. Сборная Турции не из тех, кто будет закрываться, поэтому голландцев ждёт выход в полуфинал.