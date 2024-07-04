В Ташкенте до конца 2024 года планируется ввести систему выдачи электронных рецептов на лекарства. Об этом в ходе открытого диалога с бизнесом в сфере медицины и фармацевтики 4 июля сообщил и. о. министра здравоохранения Асилбек Худаяров.

Он напомнил, что президент поручил перейти на электронные рецепты для обеспечения населения безопасными лекарствами. В Ташкенте был проведён эксперимент, который дополнится внедрением государственного медицинского страхования.

«Мы должны перейти на электронную рецептуру, как в развитых странах. Мы уже провели эксперимент в Ташкенте. Дай Бог, после перехода на электронные рецепты и страховую систему это будет в Ташкенте», — поделился министр.

После запуска медстрахования пациенты смогут приобретать лекарства по фиксированными ценами, указанным в электронном рецепте, не только в государственной аптеке «Дори-Дармон», но и в любой частной аптеке. Данные будут поступать в Центр проектов здравоохранения, на их основе будет производиться оплата за фармпродукцию по схеме реимбурсации.

Система реимбурсации позволит пациенту бесплатно получать лекарства (входящие в гарантированный пакет) на основании электронного рецепта, выписанного семейным врачом. Выдачей препаратов будут заниматься аптеки, с которыми Фонд государственного медстрахования заключит договора.

Министр подчеркнул, что благодаря электронным рецептам появится конкуренция между предпринимателями.

Кроме того, эта система предотвратит случаи назначения «многих необоснованных и ненужных лекарств».

«Очень много необоснованных лекарств выписывается населению, совершенно ненужных. Из-за полипрагмазии (одновременное назначение множества лекарств или лечебных процедур — ред.) гражданам рекомендуют лекарства, исходя из коммерческого интереса. Если будет система электронных рецептов, то в платформе будет указываться, какие лекарства должны использоваться при конкретном заболевании и по каким стандартам. Если [выписываются излишние медпрепараты], то попадутся и врач, и фармацевт», — сказал Худояров.

Кроме того, система выявит реализацию контрабандной фармпродукции, так как легальные и зарегистрированные в Узбекистане лекарства формируются в общей базе.

«Для многих это будет тяжело, но мы не отступим от этого шага», — резюмировал глава Минздрава.

В январе в структуре Минздрава было создано новое учреждение — Центр проектов здравоохранения. Проектный офис должен привлекать частный сектор для государственно-частного партнёрства и реформировать сферу фармацевтики.

До конца года также планируется внедрить системы «Электронная поликлиника» и «Электронный стационар».