Политика

Президент Узбекистана, выступая на саммите ШОС, предложил принять Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнёрства, «дорожную карту» сотрудничества в сфере соцразвития и защиты, разработать соглашение по упрощению торговли, а также возобновить работу контактной группы «ШОС — Афганистан».

Президент Узбекистана выступил на встрече формата «ШОС плюс». Он предложил перезагрузить" торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС и сделать важнейшим элементом новой повестки организации климатическое сотрудничество.

Указом президента Агентство дошкольного образования, существовавшее полтора года, упразднено. Его структуры передаются Министерству дошкольного и школьного образования.

Экономика

Руководителем «Худудгазтаъминот» стал Маруфхон Ходжаев, экс-прокурор Андижанской области и бывший первый заместитель транспортного прокурора. Со времени создания компании её возглавлял Баходир Эшмуратов.

В Узбекистане планируется отменить ограничение цен на медизделия и безрецептурные лекарства, введённое в 2017 года. Сейчас предельная наценка составляет 15% для дистрибьютеров, 20% — для аптек, она сохранится только для рецептурных лекарств. Кроме того, все фармкомпании станут плательщиками НДС.

Комитет Узбекистана по конкуренции открыл дело в отношении компании Lukoil Overseas Supply and Trading. Ведомство выявило признаки манипуляции ценами на техническую серу при реализации продукции через биржу, из-за чего её стоимость увеличилась в среднем от 10% до 50%.

Налоговый комитет Узбекистана отказался от системы E-aktiv (Э-омбор) из-за сложности её внедрения, сообщил глава ведомства Шерзод Кудбиев. Он также рассказал о маркировке лекарств, которая предоставляет данные о реализуемых препаратах в махаллях, и изменениях после возврата НДС на лекарства.

Для решения проблемы с импортом лифтов Комитет конкуренции внёс ряд предложений в Кабмин и Мингеологии. В частности, предлагается восстановить 17 сертификатов соответствия предпринимателей, аннулированных уполномоченным органом, привлечь частный сектор на рынок услуг по испытанию лифтов и другое.

Общество

В Бухаре родители, организовавшие свадьбу 16-летнего юноши и 17-летней девушки, оштрафованы. Детский омбудсман заявила, что нарушение брачного возраста противоречит праву ребёнка на образование, здравоохранение и гармоничное развитие. С начала года суды рассмотрели около 125 дел в этом направлении.

Глава Минздрава заявил о планах внедрить электронные рецепты на лекарства в Ташкенте до конца 2024 года. Благодаря этой системе появится конкурентная среда, будут предотвращены случаи назначения врачами «многих ненужных лекарств», а также продажа контрабандной продукции, сказал он.

Спорт

Концентрация прогнозов на пути к решающим матчам чемпионата Европы по футболу растёт с геометрической прогрессией и впечатляет выверенностью цифр. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров тоже не смог удержаться и посчитал шансы четвертьфиналистов Евро-2024, игры которых начинаются уже завтра.

Мир

Беларусь стала 10-м полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Решение было утверждено на саммите ШОС в Астане.

Верховный суд Японии признал неконституционным старый закон о евгенике, по которому в 1950—1990-е годы в стране принудительно стерилизовали десятки тысяч людей с инвалидностью, и обязал власти выплатить достойную компенсацию жертвам.

Президент США Джо Байден заявил, что не снимет свою кандидатуру с выборов после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. «Никто меня не вытесняет. Я участвую в этой гонке до конца», — заявил он.

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