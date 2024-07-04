Беларусь принята в полноправные члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает сайт президента Беларуси. Решение было подписано в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане 4 июля, в котором также участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Беларусь стала 10-м членом ШОС. Таким статусом в организации обладают Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Иран, Китай и Пакистан.

«Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Беларуси — ред.), искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси», — сказал председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил уверенность, что Беларусь внесёт свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.

Александр Лукашенко заявил: «Благодаря в том числе и вашему успешному председательству этот день войдёт в историю Беларуси как дата присоединения нашей страны к Шанхайской организации сотрудничества».

«Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюблённый, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно», — сказал он.

Беларусь постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнёров сфере, заверил Александр Лукашенко.

До этого Беларусь имела статус государства-наблюдателя при ШОС. Такой статус имеют Афганистан и Монголия. Ещё 14 стран являются партнёрами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.