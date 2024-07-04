Агентство дошкольного образования при Министерстве дошкольного и школьного образования (МДШО) Узбекистана упразднено. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 2 июля об усовершенствовании системы управления в дошкольном и школьном образовании, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, организации в структуре агентства переходят в подчинение МДШО. На министерство возлагаются дополнительные функции.

Среди них — создание условий для всестороннего интеллектуального, морального, эстетического и физического развития детей с учётом передового зарубежного опыта, внедрение современных инновационных педагогических технологий, форм и методов воспитания и образования.

Кроме того, МДШО должно обеспечить взаимосвязанность учебных планов и программ дошкольного образования с программами среднего образования, а также обеспечить постепенный охват всех детей дошкольным образованием за счёт создания атмосферы здоровой конкуренции между государственными и частными дошкольными образовательными учреждениями.

Агентство дошкольного образования было образовано на базе Министерства дошкольного образования в рамках административной реформы, внедрённой с 1 января 2023 года. Тогда МДШО было создано путём объединения Министерства дошкольного образования и Министерство народного образования.