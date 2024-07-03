В Юнусабадском районе Ташкента, где ночью произошёл прорыв водопровода, завершены подземные работы по устранению аварии. Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы.

В сообщении говорится, что при прорыве и затоплении улиц было повреждено 2300 кв. м асфальта. Его восстановлением займётся компания Grand Road Tashkent. На это отведено три дня.

Вода из затопленных дворов ушла, в подвалах многоэтажек её также почти не осталось.

Подача воды в дома восстановлена, однако электричество пока не подключено, потому что подвалы и территории, где проходят коммуникации, всё ещё влажные.

«Газета.uz» публиковала фото— и видеорепортаж из Юнусабада. Причиной официальные лица называли краткую остановку на котельной, из-за которой произошло увеличение давления в водопроводных трубах.